Ostrava - Splnil svůj velký závazek a po zdárné záchraně se kapitán ostravských fotbalistů Milan Baroš může na dovolené v klidu rozmyslet, co dále. Šestatřicetiletý útočník zatím nenaznačil, zda kopačky pověsí na hřebík, anebo si kariéru o další rok prodlouží.

Několik měsíců žil ve stresu, že na sklonku kariéry bude "podepsán" pod sestupem svého mateřského klubu. Baníku se na nakonec podařilo v závěru ligy zachránit kůži a po dnešním vítězství 2:0 nad Brnem se udržel v nejvyšší soutěži i pro další sezonu.

Když hráči po utkání vyšli na tribunu poděkovat nashromážděným fanouškům, dav Baroše, ikonu ostravských fanoušků, vyzýval k pokračování kariéry skandováním "ještě sezonu, Milane, ještě sezonu."

"Měl jsem dva scénáře - kdybychom spadli, tak určitě pokračuju. Teď si beru volno, během týden, čtrnácti dnů si to nechám projít hlavou. Jsme tak domluveni s vedením. Teď by to bylo v emocích," řekl po utkání Baroš novinářům. "Je to pro mě těžké s tím věkem a bolestma, co mám. Hlava pořád chce, dokud mám týmu co dát, tak nad tím popřemýšlím. Bude to těžké rozhodování, ale nějak se rozhodnout musím," dodal.

Právě zdraví bylo největším Barošovým handicapem. Pokud byl fit, herně v Baníku patřil stále k nejlepším. Během sezony ho však trápily všemožné potíže, v zimě si na soustředění vážně poranil kotník, teď v závěru soutěže laboroval s třísly a nemohl naplno odehrát závěrečná tři kola.

"Celou sezonu jsem nějak vydržel, až na ten kotník. Svalová zranění jsou horší, protože vím, že si tělo začíná říkat stop. S Libercem mě píchlo ve svalu, to je horší než naraženina, se kterou se dá hrát, opíchnout. Jakmile ale začnou svaly praskat, je to horší. Naštěstí to nebylo nic vážného, jen si asi tělo řeklo, že jsem na jaře odehrál dost zápasů a chtělo asi pauza. Uvidím, jak se domluvím doma s manželkou, s dětma," prohlásil Baroš, který je s rodinou natrvalo usazen v Praze.

I do dnešního zápasu šel s tréninkovým deficitem. "Netrénoval jsem do pátku, ani včera to nebylo úplně naplno. Ráno jsem měl rozcvičení před zápase, jakžtakž to drželo a mohl jsem nějakým způsobem nastoupit. Nejlepší scénář by byl 3:0, bohužel to tak nebylo. Jsem rád, že těsně před tím, než jsem měl jít na hřiště, dal Dame gól a mohli jsme hrát trošku taktičtěji. Jsem rád, že se to Damemu povedlo, je tady půl roku, dal první gól a hodně důležitý," řekl Baroš.

Útočník a kapitán Baníku, který se do Ostravy vrátil před sezonou z Liberce, nečekal, že prožije tak stresující sezonu. "Ale po podzimu jsme měli jedenáct bodů a věděli jsme, že to bude těžké. Mečboly jsme měli už dřív, ale nedotáhli jsme je," řekl Baroš, který během zápasu vnímal i informaci, že Karviná v Jihlavě vede. "Věděli jsme pak, že musíme vyhrát, pět nebo deset minut jsme sestupovali, takže křeče v břichu byly, ale naštěstí to dopadlo jak mělo, nebo jak jsme si všichni přáli," podotkl Baroš.

Baník během jara ztrácel na čtrnácté místo už osm bodů a třeba jeho bývalý kouč Vlastimil Petržela prohlašoval, že už je nezachranitelný. Podle Baroše byly důležité výhry nad Jihlavou a Zlínem. "Pak jsme chytli šňůru, vyhráli ve Zlíně, doma s Bohemkou, což nás nakoplo. Dotáhli jsme se a teď jsme byli na nesestupové pozici. Důležité bylo, že jsme to měli ve svých rukách. Těch deset minut, co jsme padali, nebylo nic příjemného. Naštěstí to dopadlo dobře," dodal Baroš.