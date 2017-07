Ostrava - Legendární australská rocková kapela Midnight Oil vystoupila dnes na festivalu Colours of Ostrava. Byl to její vůbec první koncert v Česku. Do Ostravy skupina zavítala v rámci svého celosvětového turné The Great Circle, kterým slaví svůj loňský návrat na scénu. Původně totiž skupina ukončila již v roce 2002 činnost, když ji kvůli politickým aktivitám opustil frontman Peter Garrett. Loni v květnu ale byla kapela obnovena.

Skupina Midnight Oil prodala miliony alb a získala jedenáctkrát cenu Australian Recording Industry Association. Proslavila se hity jako Forgotten Years, Blue Sky Mine, The Dead Heart nebo Beds Are Burning, se kterou byla uvedena do americké Rokenrolové síně slávy v muzeu v Clevelandu. Do Ostravy dorazí v původní sestavě.

Politický a ekologický přesah v písních poznamenal samotnou existenci skupiny, která se původně od svého založení jmenovala Farm. Jméno si změnili náhodným losováním z klobouku.

Dnes třiašedesátiletý zpěvák Garrett kapelu v roce 2002 opustil a plně se začal věnovat politice. A i v tomto oboru byl úspěšný. Stal se poslancem a později ministrem životního prostředí a také ministrem školství australské vlády. V roce 2013 na svou funkci rezignoval. Znovu už nekandidoval. Během této doby zbývající členové původní skupiny pokračovali v hudební činnosti, ale již ne pod jménem Midnight Oil. Comeback oznámili loni.

Šestnáctý ročník Colours of Ostrava se koná od 19. do 22. července opět v unikátním industriálním areálu Dolních Vítkovic. K hlavním oznámeným jménům patří Jamiroquai, kteří vystoupí v sobotu. V minulých dnech se už představili Imagine Dragons, Norah Jones, alt-J, Birdy, Moderat, LP, Afro Celt Sound System nebo Nouvelle Vague.