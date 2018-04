Praha - Kapela Imodium pojedenácté absolvuje "bytové turné", ojedinělý koncept koncertů pro fanoušky, kteří si ji přes internetové stránky pozvou přímo do svých pokojů. Letos si broumovská skupina naplánovala 14 takových koncertů během čtyř dnů. O letošní ročník byl největší zájem, přihlášek přišlo přes sedm desítek. Své příznivce kapela potěšila například v Českém Brodě, Brně, Jihlavě, Liberci a v Praze.

Počet návštěvníků takových vystoupení se liší. Imodium už také hráli jen pro jednu dívku. "Největší publikum bylo před lety v Brně, kde si člověk, který si nás objednal, pronajal malý klub. Zaplnila ho skoro stovka lidí. Byli jsme z toho v šoku, protože v bytech a přilehlých prostorách na tomto turné míváme tak do dvaceti fanoušků," řekl ČTK zpěvák a kytarista Tomáš Fröde vystupující pod jménem Thom.

Naposledy Imodium na pozvání zahráli v pátek večer na pražském Jižním Městě, kam si je pozval jejich mladý příznivec jako dárek pro svoji sedmiletou sestru Valerii. Během přibližně hodinového koncertu v obývacím pokoji, kam se vměstnalo na 15 lidí tří generací, pochopitelně zazněla i píseň Valerie ze stejnojmenného alba Imodia, jehož ústředním tématem je vztah k osudové ženě.

Bytová vystoupení jsou zdarma, na kapelu však obvykle čeká bohaté pohoštění. Vzhledem k tomu, že šlo o čtvrtou návštěvu během dne, byli někteří členové skupiny "společensky unaveni". Přesto rozezpívali přítomné akustickými verzemi svých hitů a vzpomínkou na Wabiho Daňka v písni Rosa na kolejích.

První bytová turné byla myšlena jako dárek fanouškům Imodia k Vánocům. Proto se zpočátku konala v listopadu a prosinci. "To se ukázalo jako problematické, když jsme přecházeli z promrzlé dodávky do přetopených bytů. Poté, co jsem dvakrát zkolaboval s hlasivkami, jsme to posunuli na jaro, kdy se dá hrát i na zahradách," uvedl Thom.

Bytové turné vnímá Imodium podle něj jako pánskou jízdu nejbližších kamarádů. Fanoušků, kteří si je pozvou, si velmi váží. "Jsou to lidé, kteří jsou ochotni si na tebe udělat čas, vzít si tě domů a hlavně překonat stud ze setkání s kapelou, kterou máš rád. Je pak dojemné, když například fanynka ve čtvrtek označila náš koncert za splněný sen a nejlepší dárek k narozeninám, jaký mohla dostat," uvedl.

Skupina Imodium vznikla v roce 1999 a v počátcích kariéry byl projev jejího zpěváka a kytaristy Thoma přirovnáván ke Kurtu Cobainovi a kapele Nirvana. Během své kariéry stihli mnoho klubových i festivalových koncertů, vystoupili jako předkapela pražského koncertu kanadské zpěvačky Avril Lavigneové v O2 areně a natočili dokumentární film z vystoupení ve věznici Bory i řadu videoklipů. Loni vydali svou pátou studiovou desku Element, která v anketě Žebřík 2017 skončila na třetím místě v kategorii Album roku.