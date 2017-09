Praha - Počet dětí v mateřských školách i množství samotných školek v minulých letech v ČR výrazně vzrostly. Souviselo to se zvýšením porodnosti v důsledku demografického vývoje i s kroky politiků, které podporovaly rozšiřování kapacit školek. Zájem o ně dnes i přes opatření vlády převyšuje jejich možnosti, a zařízení musí obvykle část dětí odmítat. Kromě státních školek se zvýšil i počet soukromých, firemních a církevních. Podle statistik ministerstva školství (MŠMT) bylo v uplynulém školním roce v Česku 5209 předškolních zařízení, do kterých chodilo celkem 362.653 dětí.

První školka v českých zemích zahájila svůj provoz před 185 lety. Vznikla 1. října 1832 při pražské emauzské farní škole Na Hrádku. V dnešní době jsou mateřské školy neodmyslitelnou součástí systému vzdělávání ve vyspělých zemích, kde podle odborníků přispívají k snazšímu návratu žen po rodičovské dovolené do zaměstnání a k lepší socializaci dětí.

Vlna silných populačních ročníků sice nyní v ČR odezněla, potřeba nových míst v mateřských školách ale nekončí. Vláda tento týden ve své bilanční zprávě uvedla, že díky investičním programům během jejího funkčního období vzniklo ve školkách 1751 nových míst. Od roku 2013/2014 se sice podle vlády snížil počet nepřijatých dětí o 47 procent, přesto stále nejsou místa pro všechny.

Počet školek se podle MŠMT mezi roky 2006 a 2017 zvýšil o 375. Od roku 2014 vyplatil resort na rozvoj 53 mateřských škol dotace 422 milionů Kč. Další peníze na rozšíření kapacit školek rozdělovaly ministerstvo pro místní rozvoj, pražský magistrát, Středočeský kraj a ministerstvo životního prostředí. Dětí ve školkách od roku 2006 přibylo zhruba o pětinu. Před 11 lety jich do školek chodilo 285.419, tedy o 77.234 míň než loni.

Několikanásobně se zvedlo také množství soukromých a církevních školek registrovaných ve školském rejstříku. V roce 2006/2007 jich MŠMT mělo ve svých statistikách 73 soukromých a 22 církevních. Loni patřilo podle úřadu soukromníkům 340 školek a 49 jich bylo církevních. V současnosti je v rejstříku škol zapsáno 413 předškolních zařízení v soukromém sektoru a 51 patří církvím. Nejvíce je jich v Praze a Středočeském kraji.

Vedle toho fungují i soukromá předškolní zařízení, která nejsou registrovaná. Jejich přesný počet není možné zjistit, obvykle mají kapacitu pro šest až 100 dětí. Jejich zakládání podpořily v roce 2015 dotace ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Od roku 2014 je možné zakládat také dětské skupiny, které jsou alternativní péčí o předškolní děti od jednoho roku. MPSV jich nyní eviduje 402 v celé ČR pro dohromady 5176 dětí.

Od letoška začal v ČR platit povinný poslední rok předškolního vzdělávání, který má řadu odpůrců. Rodiče musí své pětileté děti zapsat do školek, které jsou ve školském rejstříku. Mohou se dohodnout i na domácím vzdělávání, ale mají povinnost předškoláka do školky přivést v daných termínech na přezkoušení. Platí podobný princip spádovosti podle místa trvalého bydliště jako u základních škol. Některé radnice ji ale neurčily podle ulic a rozhodly, že spádový obvod bude jeden na celém území obce či městské části s více školkami.

Většina školek v ČR dnes přijímá děti od tří let. Podle školského zákona museli jejich zřizovatelé od letošního roku zajistit místa nejen pro všechny předškoláky, ale i pro čtyřleté děti. Příští rok by měly mít nárok na umístění i tříleté děti a od roku 2020 dvouleté, které zákon umožňuje přijímat od roku 2005. Jejich podíl v uplynulém školním roce činil 12 procent všech dětí ve školkách. Podle údajů statistického úřadu bylo loni v ČR 111.500 dvouletých dětí, do školky nastoupilo zhruba 41.000 těch, kterým v září ještě nebyly tři roky.