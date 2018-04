Kladno - Poprvé od začátku utkání dostal až v 8. kole baráže o extraligu brankář Pavel Kantor přednost před Michaelem Petráskem a 23 úspěšnými zákroky pomohl hokejistům Litvínova k důležité výhře na ledě Kladna 3:1. Severočeši na posledním místě snížili ztrátu na druhou postupovou pozici ze čtyř na jeden bod.

"Jsme v poměrně složité situaci. A nic jiného, než vyhrávat, nám nezbývá. Už nemáme kam uhnout. Je to důležitá výhra, ale první krok v naší cestě," řekl Kantor, který v úterý v Karlových Varech (1:5) nahradil Petráska ve 36. minutě za stavu 1:4.

Předtím chytal naposledy v druhé polovině posledního utkání play out v Mladé Boleslavi (2:5). Klíčový duel ale zvládl výborně. "Samozřejmě jsme věděli, že kdybychom prohráli, bylo by to hrozně složité. Věděli jsme, že musíme za každou cenu. Ať se děje, co se děje. Je to těžký v hokeji, když musíš. Ale nic jiného nám nezbývalo. Jsme rádi, že jsme to zvládli," pochvaloval si Kantor.

Sám k tomu přispěl několika klíčovými zákroky. "Cítil jsem se dobře i v play out, myslím si, že jsem chytal taky dobře. Takže jsem se toho nebál, věřil jsem si. A jsem rád, že jsem týmu pomohl k vítězství," podotkl.

Inkasoval jen v 9. minutě po střele Romana Přikryla a Litvínov pak výsledek otočil, když přečkal lepší start Rytířů. "Je to i tím, že je tady užší hřiště než u nás, každému týmu trochu trvá, než si na to zvykne. Jakžtakž jsme to přestáli, podařilo se nám vyrovnat, což bylo důležité. Pak si myslím, že jsme byli lepší," uvedl šestadvacetiletý odchovanec Českých Budějovic.

"Dohrávali jsme to výborně takticky, nepouštěli jsme je do žádných velkých šancí. Ale musíme v tom pokračovat. Musíme hrát stejně v dalších zápasech a nějakým způsobem to ukopat," uvedl Kantor.

Věří, že se Litvínov s velkým tlakem hrozby sestupu po 59 letech nepřetržitého působení v nejvyšší soutěži vyrovná a bude úspěšný podobně jako v roce 2016. "Je všeobecně známé, že baráž je těžká na hlavu. Nedá se nic dělat. Nikomu bych to moc nepřál. Jak se říká, že v play off je tlak, nebo že je to vypjaté, tak si myslím, že tohle je ještě desetkrát horší," prohlásil bývalý gólman Hradce Králové či Vítkovic.

Hrozbu pádu do první ligy se snaží si vůbec nepřipouštět. "Snažíme se o tom tak moc nepřemýšlet. Musíme jít zápas od zápasu, nezatěžovat si hlavu nějakými takovými složitostmi," uvedl Kantor. I když tlak samozřejmě cítí. "Pro brankáře je to vždycky těžší, i když to hráči neradi slyší. Když udělají chybu oni, dá se to ještě napravit. Když ji udělá gólman, tak to může rozhodnout o celém utkání, teď dokonce o tom, jestli zůstanete, nebo nezůstanete v extralize. Ale je na nás, abychom se s tím srovnali v hlavě, nepřipouštěli si to a týmu co nejvíc pomohli," dodal Kantor.