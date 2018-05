Kodaň - Potřetí za sebou vyrazil kanonýr David Pastrňák po sezoně v Bostonu posílit českou hokejovou reprezentaci na mistrovství světa a přiznal, že tentokrát bylo rozhodnutí nejtěžší. Aktuálně nejlepšího nahrávače i třetího nejproduktivnějšího hráče play off NHL ale zlákala možnost zahrát si po boku klubového spoluhráče Davida Krejčího a také by si rád splnil sen ziskem první medaile.

"Bylo to rozhodně těžší rozhodnutí než ty předchozí dva roky. Přeci jen jsme měli jako klub vyšší cíle, na které jsme chtěli dosáhnout. Pak to najednou skončilo, takže to bylo samozřejmě těžké," řekl Pastrňák novinářům po dnešním rozbruslení v Kodani.

"Chuť je pořádná, ale přeci jen jsem odehrál v téhle sezoně skoro 100 zápasů. Naštěstí to bylo bez zranění. Byla to náročná sezona, hlavně v play off jsem hrál docela hodně. Nějaká minizranění tam proběhla, ale nic, co by mě omezovalo. Rozhodl jsem se takto, přeci jen mám spoustu sil pořád a doufejme, že pomůžu týmu," navázal odchovanec Havířova.

Když zjistil, že má velkou touhu reprezentovat Krejčí, měl také jasno. "Krejča má velkou zásluhu, že jsem přijel i já. Moje první roky v Bostonu jsme spolu hráli a užívali jsme si to. Je tam nějaká sehranost, takže jsme rádi, že můžeme spolu. Teď jsme toho spolu přeci jen v sezoně tolik nenahráli. Tahle šance pro mě byla super, daří se nám spolu," prohlásil.

Účastník Světového poháru 2016 zatím na úspěch v národním týmu čeká. Na minulých dvou šampionátech musel strávit prohry ve čtvrtfinále. "Samozřejmě chce člověk získat medaili. K tomu je dlouhá cesta. Prvním krokem je čtvrtfinále a pak se na to budeme muset připravit. Je to o jednom zápase," doplnil Pastrňák.

V Bostonu nastupoval s Patricem Bergeronem a Bradem Marchandem. Pastrňák má za sebou v NHL čtvrtou sezonu a vytvořil si v ní nová maxima: v 82 zápasech si připsal 80 bodů za 35 branek a 45 asistencí. V play off ve 12 duelech stihl nasbírat 20 bodů za šest gólů a 14 přihrávek. Bruins ale ztroskotali ve 2. kole na Tampě Bay, s kterou v neděli vypadli po porážce 1:4 na zápasy.

"Měli jsme skvělý tým a dobrý mix mladých a starých. Mířili jsme na nejvyšší příčky, ale bohužel Tampa Bay byla lepším týmem v sérii a zaslouženě postoupila. Je to zklamání. Bojujete přeci jen s týmem devět měsíců, abyste udělali nějaký úspěch, a pak to ze dne na den nevyjde," prohlásil Pastrňák.

Před odletem do Kodaně to měl se zařizováním jednodušší než před cestou na minulé šampionáty v Moskvě a v Paříži. "Teď už mám v Bostonu svůj byt, takže jsem si tam mohl nechat věci a nemusel jsem balit všechno. Ale přeci jen to bylo všechno narychlo a musíte zařídit spoustu jiných věcí. Není jednoduché se jen tak ze dne na den sbalit a odjet," popsal.

S generálním manažerem českého týmu Jiřím Fischerem hovořil už před startem bojů o Stanleyův pohár. "Jirka nám zavolal před play off. Říkal, že máme samozřejmě jiné cíle. Vůbec jsme nepřemýšleli, že bychom mohli vypadnout. Já jsem myšlenky ohledně mistrovství světa neřešil vůbec a Jirka to chápal. Jak jsme vypadli, tak se ozval. Po druhém kole toho času moc není, museli jsme se rychle rozhodnout," doplnil Pastrňák.

Přestože 25. května oslaví teprve 22. narozeniny, jsou v českém týmu ještě čtyři mladší hráči než on. "V Bostonu to teď je to samé. První dva roky jsem tam byl nejmladší a teď jsem nebyl ani v top pětce. Je to jen dobře pro náš hokej a vývoj hráčů, když na to mají a jsou tady, tak je to paráda," podotkl.

Z mistrovství světa viděl jen část sobotního duelu se Slovenskem (3:2 v prodloužení). "Kluci hráli výborně, hlavně bojovali. Všichni víme, že to proti Slovensku nikdy není jednoduché. I když jsme favorit, tak je to derby a oba týmy se nahecují," uvedl Pastrňák.

Do kabiny se těšil především na brankáře Dominika Hrachovinu. "Znám ho už dlouho, hrával v Havířově, když jsem tam byl. Je to takový týmový šáša, takže je s ním vždycky je sranda. Je to super kluk," dodal Pastrňák.