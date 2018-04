Třinec - Třinečtí hokejisté se budou muset v bojích o extraligový titul obejít stejně jako v semifinále bez kanonýra Martina Růžičky. Nejproduktivnější hráč týmu v základní části je po operaci ramena a do play off už nezasáhne.

"Dlouho jsme tápali a probírali různé varianty. Čekali jsme do nejzazší chvíle, ale jeho zranění potřebovalo chirurgický zákrok. Martin je mimo hru, v letošním play off nám už nepomůže," řekl třinecký trenér Václav Varaďa.

Růžička byl v základní části třetím nejproduktivnějším hráčem za plzeňskými útočníky Milanem Gulašem a Tomášem Mertlem. Ve 49 zápasech nastřílel 29 gólů, čímž jen o jeden zaostal za nejlepším střelcem Mertlem, a přidal 25 asistencí. Zranil se během čtvrtfinálové série s Pardubicemi a Ocelářům scházel v celém semifinále s Hradcem Králové.

Třinečtí hokejisté dostali po postupu do finále dva dny volna a dnes se poprvé připravovali na boj o titul, ve kterém se střetnou s Kometou Brno. Ta v letošním play off odehrála o čtyři zápasy méně, podle Varadi jsou ale jeho svěřenci svěží. A hráči si volno pochvalovali.

"Vůbec nic jsem nedělal a poprvé jsem měl čisté svědomí, že jsem nic nedělal. Vypnul jsem od hokeje, projel jsme se veteránem," usmíval se třinecký gólman Šimon Hrubec.

Přiznal ale, že myšlenky na finále se mu do hlavy vkrádaly. "To je už ta pracovní deformace. Občas jsem už přemýšlel nad hrou Brna, na jejich zbraně. Snažím se vybavovat, jak dávají góly, jak hrají přesilovky," pokračoval gólman, který bude ve finále čelit útočným esům, jakými jsou Erat nebo Nečas. "Mají výborný útok, výborně střílející obránce, skvělé přesilovky. Dnes jsme měli ještě volno od taktiky a strategie a zítra už se do toho pořádně pustíme," dodal.

Brno má i statisticky nejlepšího gólmana vyřazovací části. Marek Čiliak vychytal osm výher v devíti zápasech s úspěšností zásahů 94,66 procenta. "Říkali jsme si, že v základní části mu to nějak nevyšlo, ale na play off se umí výborně připravit. Věřím, že mu tam spadne nějaká šmudla a že ho to trochu nalomí a že to půjde," uvedl Ondřej Kovařčík, který poslal gólem v prodloužení Třinec do finále.

Jeho spoluhráč Vladimír Svačina přidal konkrétní recept. "Musíme se mu to snažit znepříjemnit jako každému gólmanovi. Chodit před něj. Když puky nevidí, tak je nemůže chytit. To bude zásadní. Musíme tomu jít naproti, zasypat střelama, udělat mu to nepříjemné. Bude to hodně o nás, v bráně může stát kdokoliv," řekl Svačina, který si loni proti Kometě zahrál s Libercem ve finále. Dal i úvodní gól série, ale nakonec musel strávit prohru 0:4 na zápasy.

Hráči se shodují, že je čeká nejhokejovější soupeř, na jakého v letošním play off narazí. "Myslím si, že by nám to mohlo i svědčit. Třeba se pletu, i když bych nerad. Ale mohlo by to být podobné jako v Lize mistrů s HV 71 nebo s Jyväskylä. Ty hrály hokej a myslím si, že tohle by nám mohlo více vyhovovat než defenzivní hra, kterou se prezentovaly Pardubice a Hradec Králové," vysvětlil Hrubec.

Otázkou je i výhoda domácího prostředí. Brno začínalo v obou předchozích sériích venku a pokaždé si přivezlo vedení 2:0. Do stejného trháku se dostal i Třinec po dvou zápasech v Hradci Králové. "Uděláme prostě vše pro to, aby jim to u nás nevyšlo. Budeme chtít dobře bránit a připravíme se na jejich přesilové hry, které byly rozdílovým faktorem v obou sériích, které absolvovala," řekl Varaďa.