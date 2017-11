Plzeň - Nejlepší střelec hokejové extraligy Dominik Kubalík opouští Plzeň a vrací se z hostování do Ambri-Piotty. Informoval o tom klubový web Škody. Aktuálně předposlední tým švýcarské ligy získal dvaadvacetiletého útočníka na konci srpna po krachu jeho angažmá v Ufě v Kontinentální lize, ale kvůli naplněné kvótě cizinců jej zapůjčil Plzni.

Kubalík se s mateřským klubem, kde působil i před květnovým odchodem do Ufy, rozloučil ve středečním utkání 21. kola proti Chomutovu. Trefou 11 vteřin před koncem zařídil Indiánům výhru 3:2 a Západočeši vedou tabulku už o dva body před Kometou Brno.

"Na angažmá ve Švýcarsku se těším a doufám, že Ambri pomůžu postoupit do play off, na které momentálně ztrácí dva body. V Plzni jsem prožil další skvělé období, na které budu vzpomínat a ve zbytku sezony samozřejmě budu sledovat kluky, co to půjde, a fandit jim," řekl Kubalík.

S 16 brankami z 20 zápasů vede tabulku kanonýrů o gól před dosavadním klubovým spoluhráčem Tomášem Mertlem, ale korunu pro krále střelců z minulých svou sezon neobhájí. S extraligou se loučí také jako její druhý nejproduktivnější hráč, na Mertla ztrácí dva body.

Plzeň s rizikem odchodu staronové opory, kterou získala těsně před startem sezony, počítala. "Dominik byl u nás pouze na hostování a tento moment mohl kdykoliv přijít. Děkujeme mu za vynikající výkony a pomoc v začátku letošní sezony a přejeme mu hodně štěstí ve Švýcarsku. Věřím, že jej v budoucnu opět někdy uvidíme v našem dresu," uvedl majitel, generální manažer a trenér Plzně Martin Straka.

Kubalík by mohl nastoupit za Ambri už v pátečním utkání na ledě Zugu. Vedení Ambri se podle klubového webu rozhodlo po analýze prvních dvou měsíců sezony uvolnit další prostředky do posílení a stáhlo si českého kanonýra z Plzně. Podle deníku Le Matin by měl ze zahraničních akvizic odejít americký útočník Jeff Taffe do Slovanu Bratislava do KHL.

"Při podpisu tříleté smlouvy s Ambri-Piotta jsme věděli, že Dominik začátek sezony odehraje v Plzni a že ho klub může kdykoli povolat. Daří se mu, a tak Švýcaři, kteří nyní přišli o jednoho ze zahraničních hráčů, svého práva logicky využili," uvedl Kubalíkův agent Jiří Hamal z Global Management Group. O Kubalíka byl zájem v posledních týdnech i z NHL, především z Los Angeles.

Kubalík v dresu Plzně debutoval v extralize už v ročníku 2011/12. Po dvouletém působení v zámořské juniorské lize OHL se na západ Čech vrátil před třemi roky a v uplynulých dvou sezonách už patřil k oporám týmu. V ročníku 2015/16 kraloval tabulce střelců s 25 góly, v dalším přidal ještě o čtyři branky více.

Celkem v extralize nasbíral ve 188 zápasech 131 bodů za 79 branek a 52 asistencí. V reprezentaci má na kontě z 21 utkání 11 bodů za tři trefy a osm přihrávek. Minulý týden byl spolu s Lukášem Radilem ze Spartaku Moskva neproduktivnějším hráče národního týmu na turnaj Karjala, kde zaznamenal ve třech duelech tři body za dvě branky a jednu přihrávku. Bojuje o start na olympijských hrách, které by pro něj byly první velkou akcí v kariéře.