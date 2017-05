Ufa (Rusko) - Nejlepší střelec posledních dvou sezon hokejové extraligy Dominik Kubalík by podle informací ruských médií mohl od nové sezony oblékat dres Ufy. S vedením Salavatu Julajev, který před šesti lety dobyl Gagarinův pohár pro vítěze Kontinentální ligy, má možnost jednat díky klauzuli ve smlouvě s extraligovou Plzní. Barvy ruského celku už naopak nebude hájit jiný český útočník Tomáš Mertl.

Jednadvacetiletý plzeňský rodák Kubalík, jenž v kariéře působil mimo západočeský klub již v letech 2012 až 2014, kdy hrál zámořskou juniorskou soutěž OHL, patřil poslední dva ročníky mezi hlavní opory Škody. Stihl během nich odehrát včetně vyřazovacích bojů celkem 121 zápasů a připsal si 97 bodů za 58 gólů a 39 asistencí.

Kubalík, 191. hráč draftu NHL 2013, kdy si ho vybralo Los Angeles, již dříve připustil, že zvažuje nové výzvy, což mu přes platný kontrakt s Indiány dovoluje klauzule o možnosti odchodu do zahraničí. Ten už také v Plzni berou za hotovou věc a shánějí adekvátní náhradu.

"Je důležité, aby to nebyl skok do ničeho, aby to nebyl moc velký krajíc. Musím to probrat, ale až bude čas. I když bych měl rád jasno co možná nejdříve," prohlásil Kubalík na začátku dubna.

V sezoně Kubalík nasbíral v deseti vystoupeních v reprezentačním dresu sedm bodů (1+6). Do nominace kouče Josefa Jandače na světový šampionát ve Francii a Německu se ale nedostal.

Po skončení smlouvy si hledá nové angažmá jednatřicetiletý Mertl, který přišel do Ufy koncem prosince z Medveščaku Záhřeb. Za ruský klub odehrál deset utkání základní části, v nichž dal čtyři góly a na jeden nahrál. V pěti utkáních play off nebodoval.