Plzeň - Plzeňský útočník Dominik Kubalík prožil výjimečné extraligové utkání, když v souboji s Duklou Jihlava potkal na soupeřově straně o pět let staršího bratra Tomáše. Očekávaný sourozenecký souboj ovládl na kanadské i týmové body právě dvojnásobný nejlepší extraligový střelec Dominik. Přesto dvaadvacetiletý odchovanec Škody cítil během zápasu nervozitu.

"U mě byla. Chvílemi jsme se přistihl, že jsem v zápase na střídačce úplně nebyl. Zadíval jsem se na bráchu, jak hraje," přiznal plzeňský kanonýr Dominik Kubalík. "Je to něco speciálního. Hrozně jsem si to užil. Pro mě i bráchu to byl velký zážitek. Teď už jen chybí, abychom si někdy zahráli spolu," dodal mladší z bratrů.

Dukla se stala prvním týmem, který dokázal Plzeň na jejím ledě obrat alespoň o bod. Jihlavská defenziva byla na kanonýra Škody dobře připravená. "Moc jsem si dnes nevystřelil. Něco jsem měl hodně zdálky a jinak přede mnou byl vždycky hráč. Ještě jsme se o tom s bráchou nebavili, ale určitě to probereme," řekl Dominik Kubalík.

"Samozřejmě tenhle bod nám může chybět. Beru to ale teď tak, že jsme vyhráli. Pro mě to byl zatím nejtěžší zápas v sezoně. Na ledě nebyl na nic čas. Dneska to bylo obráceně než při těch minulých zápasech, museli jsme si to vydřít," připomněl předchozí dvě domácí plzeňské výhry s celkem dvaceti vstřelenými góly, které dnes vystřídal tuhý boj o výhru 2:1 v prodloužení.

Sám k páté domácí výhře Indiánů v řadě přispěl asistencí a vyrovnávací trefou na 1:1. "Byla tam střela a já jsem měl správně zabrzdit u brány, nohy mě ale vezly dál a najednou to brankáři vypadlo. Moc lidí o tom nevědělo, já jsem jel kolem, všiml si toho a doklepl to tam," komentoval Dominik Kubalík desátou branku v sezoně.

Ve třetí třetině se bratři na ledě několikrát setkali a dokonce se lehce pošťuchovali před vhazováním. "To muselo být. Jsou tam resty. Potkali jsme se jako levé a pravé křídlo proti sobě na buly a musel jsem mu dát vědět, že jsem na ledě. On dal taky vědět mně. Bylo to zajímavé osekat si vzájemně hokejky," přiblížil sourozenecké zápolení na extraligovém ledě, jemuž přihlíželo množství rodinných příslušníků a kamarádů.

"Bylo tady od nás hodně lidí. Dorazili všichni, kteří mohli. Jenom tady nebyla mamka, která nemohla přijít. Bylo super si před nimi zahrát. Jsem přesvědčen, že fandili podle toho, kdo měl šanci, aby ten dotyčný dal gól. Nakonec je to rozdělené dobře, že my máme dva body a oni odsud nejedou s prázdnou," dodal Dominik Kubalík.

Tomáš Kubalík byl s bodem v souboji s bratrem spokojený

"Byl jsem v zahraničí osm let a vrátil jsem se na tuhle sezonu do Čech. Nakonec jsem vybral Jihlavu, takže jsem věděl, že na sebe narazíme," řekl k sourozeneckému souboji Tomáš Kubalík.

"Určitě jsem si s bráchou před zápasem volal. Hrát poprvé proti sobě jsme si užili. Přestože začátek asi od nás obou byl trochu křečovitý, vždycky jsme prohodili pár slov," popisoval sedmadvacetiletý útočník soupeření s bratrem. "Potom ta třetí třetina už byla lepší. Nevnímali jsme to tolik prestižně a už jsme si to užívali," dodal starší ze sourozenců Kubalíkových.

Na ledě se potkali až v závěrečné dvacetiminutovce. "Až třetí třetinu jsme na sebe pár střídání narazili. Já jsem osekal jeho, on posekal mě. Myslím, že to byl dobrý zápas pro nás oba," zhodnotil Tomáš Kubalík, jenž si v zápase připsal čtyři střelecké pokusy.

Dukla na západě Čech předvedla nebojácný výkon. "Přijeli jsme sem hrát naši hru s dobrým bruslením. Všechno, co jsme si řekli na mítinku, jsme podle mě plnili. Vezeme jeden bod a to je důležité," těšilo Tomáše Kubalíka po zápase, po jehož skončení téměř sedm tisíc diváků vyvolávalo i jeho jméno.

"Bylo to určitě hezké. Moc jsem si to užil. Navíc je tady brácha, kterého zdejší diváci milují. Odvádí tady perfektní výkony. Já jsem se snažil také předvést to, co umím. Nedal jsem gól, přestože tam nějaké šance byly. Ale myslím si, že se získaným týmovým bodem budu spokojený," řekl 190 centimetrů vysoký hráč s dvanácti starty v NHL za Columbus.

Nyní je ovšem fanouškům známější jeho bratr Dominik, který i v nové sezoně potvrzuje pozici dvojnásobného úřadujícího krále extraligových střelců. "Já jsem hrozně šťastný, že se mu daří. Doufám, že mu forma vydrží. Ne tedy proti nám. Je na něm vidět, že hraje výborně. Věří si a střílí góly. Mohu mu přát, ať mu to jde jen tak dál," pochválil sourozence Tomáš Kubalík, kterého při zpáteční cestě na Vysočinu těšil bodový zisk.

"Je to pro nás spokojenost. Bod odsud je skvělý. Na druhou stranu jsme na konci mohli mít ještě bod navíc. Hráli jsme perfektně a vytvořili jsme si i nějaké šance. Odjedeme s tím, že jsme tady odehráli dobrý zápas, a od toho se odrazíme dál," dodal plzeňský odchovanec.