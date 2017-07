Markleeberg (Německo) - Kanoista Lukáš Rohan skončil šestý na Světovém poháru vodních slalomářů v Markleebergu. V dnešním programu byl jedinou českou lodí ve finále, protože kajakářky Štěpánka Hilgertová ani úřadující mistryně světa Kateřina Kudějová se do elitní desítky nedostaly.

Dvaadvacetiletý Rohan, vicemistr světa do 23 let z loňského roku a syn olympijského medailisty na C2 Jiřího, si připsal ve finále jeden dotyk branky, ale ani čistá jízda by mu k medaili nepomohla. Na vítězného slovenského veterána Michala Martikána ztratil čtyři sekundy, na pódium 3,2 vteřiny.

Osmatřicetiletý Martikán, majitel pěti olympijských medailí včetně dvou zlatých (z Atlanty 1996 a Pekingu 2008) a čtyřnásobný mistr světa měl rovněž dvousekundovou penalizaci, ale suverénně nejrychlejší čas.

Po čtyřech individuálních medailích před dvěma týdny v Praze a kompletní sbírce z Augsburgu získala česká reprezentace o tomto víkendu na jiném německém kanále pouze sobotní zlato zásluhou deblistů Jonáše Kašpara s Markem Šindlerem.

maz nkr