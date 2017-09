Ivrea (Itálie) - Čeští vodní slalomáři dnes nerozšířili sbírku dvou medailí na Světovém poháru v italské Ivree. Po sobotním zlatu kajakáře Víta Přindiše a bronzu kanoistky Terezy Fišerové skončil nejvýše sedmý kanoista Lukáš Rohan. Ze tří kajakářek neprošla do finále žádná.

Dvaadvacetiletý Rohan se v pohárovém seriálu letos prosadil do elitní desítky podruhé, o příčku výše skončil v předchozím díle v Markleebergu. Finálovou jízdu sice zvládl čistě bez dotyku branky, ale časem na nejrychlejší nestačil.

"Vítězství bylo dneska hodně vysoko, dvě chyby mě stály třetí místo. Jezdím teď v obrovské pohodě. Doufám, že výsledek dokážu ještě vylepšit ve Španělsku," řekl Rohan, jenž na nedávném ME do 23 let získal bronz.

Bez šťouchu zajeli i první čtyři kanoisté v čele s vítězným Němcem Siderisem Tasiadisem. Za ním se seřadili Slováci Alexander Slafkovský a Matěj Beňuš, který na vedoucího Tasiadise v čele SP ztrácí před finále 34 bodů.

České kajakářky Amálie Hilgertová, Fišerová a Kateřina Kudějová se v semifinále seřadily od 14. do 16. místa. Vítězstvím si pojistila vedení v SP Tasiadisova krajanka Ricarda Funková. Za týden v Seu d'Urgell bude hájit náskok 53 bodů před Slovenkou Janou Dukátovou.

Do Španělska přijedou jako lídři disciplín i Přindiš a deblisté Jonáš Kašpar s Markem Šindlerem, druhá je zatím Fišerová v C1. "Je dobré, že po čtyřech závodech máme tři lodě na medailových pozicích celkového pořadí Světového poháru. Navíc Vít Přindiš může jako první český kajakář vyhrát celkově," uvedl šéftrenér reprezentace Jiří Pultera.

Vrcholem sezony vodních slalomářů bude na přelomu září a října mistrovství světa v Pau ve Francii.

Výsledky SP ve vodním slalomu v Ivree

Muži:

C1: 1. Tasiadis (Něm.) 91,10 (0), 2. Slafkovský -0,87 (0), 3. Beňuš (oba SR) -3,07 (0), ...7. Rohan -6,73 (0), v semifinále 14. Chaloupka, 30. M. Jáně (všichni ČR).

Pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Tasiadis 230, 2. Beňuš 196, 3. Savšek (Slovin.) 163, ...15. Chaloupka 89, 17. Rohan 82, 28. M. Jáně 57, 45. Ježek 19, 46. Lhota 11, 72. Gebas 2, 79. Jordán (všichni ČR) 2.

Ženy:

K1: 1. Funková (Něm.) 97,80 (2), 2. Foxová (Austr.) -1,14 (2), 3. Leitnerová (Rak.) -1,64 (0), ...v semifinále 14. A. Hilgertová, 15. Fišerová, 16. Kudějová (všechny ČR).

Pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Funková 230, 2. Dukátová (SR) 177, 3. Foxová 176, ...16. Kudějová 83, 23. Galušková 64, 25. A. Hilgertová 58, 27. Š. Hilgertová 49, 40. Fišerová 28, 88. Valíková (všechny ČR) 2.