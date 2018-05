Szeged (Maďarsko) - Kanoista Martin Fuksa zahájil nový ročník Světového poháru v Szegedu suverénní výhrou v závodu na 1000 metrů. Celkový vítěz loňského ročníku SP nenašel v Maďarsku přemožitele, postupně ovládl rozjížďku, semifinále i finále.

"První závod v sezoně není jednoduchý hlavně po psychické stránce. Člověk neví, co má čekat od ostatních a zejména od sebe. Ale dopadlo to skvěle," řekl Fuksa, jenž vloni vyhrál všechny tři závody na kilometru a dva na dvoustovce. Dnes triumfoval v čase 3:44,989. "Myslím, že takhle rychle jsem ještě nikdy kilometr nezajel, a to jsem to netlačil úplně na maximum," pochvaloval si.

Další český kanoista Tomáš Janda skončil ve finále B pátý. Lukáš Trefil a Lukáš Nepraš, kteří dopoledne vyhráli semifinále deblkajakářů na 500 metrů, dojeli ve finále osmí. "Už ráno jsme to projeli super, i ve finále se nám jelo dobře, ale nemáme spolu naježděné traťové tempo," uvedl Trefil po premiéře posádky na mezinárodní scéně.

Deblkajak Martin Seidl, Ondřej Bišický, který postoupil do finále sprinterské dvoustovky přímo z páteční rozjížďky, dnes na nejlepší nestačil a obsadil poslední deváté místo. "Po rozjížďce jsme věděli, že jsme nejpomalejší, ale hodili jsme to za hlavu a šli jsme do finále s tím, že bychom chtěli předjet aspoň jednu loď. Všechno nám sedlo, jelo se nám dobře, ale chybělo trochu síly," konstatoval Seidl.

Deblkajak Daniel Havel, Jakub Špicar vybojoval v pátek třetí místo na trati 1000 metrů. Kajakářka Anna Kožíšková zahájila seriál v rychlostní kanoistice šestým místem na kilometru.

Bronzoví medailisté z loňského mistrovství světa nestačili ve finále na suverénní úřadující šampiony z Račic Srby Marka Tomičeviče a Milenka Zoriče. Souboj o druhé místo těsně prohráli se španělskou posádkou Iňigo Peňa, Francisco Cubelos.

"Je to pro nás příjemný vstup do sezony, potvrzení výkonnosti z loňska i toho, že zase máme na medailová umístění," řekl háček posádky Špicar.

Juniorská mistryně světa z kilometru Sofie Kinclová obsadila ve finále B kajakářek páté místo.

Závody SP v rychlostní kanoistice v Szegedu:

1000 m:

Muži:

C1: 1. Fuksa 3:44,989, ...finále B: 5. Janda (oba ČR) 3:55,705.

K1: 1. Pimenta (Portug.) 3:24,359.





500 m:

Muži:

C2: 1. Slominski, Kaminski (Pol.) 1:37,572.

K2: 1. Germade, Walz (Šp.) 1:26,893, ...8. Trefil, Nepraš (ČR) 1:29,382.

Ženy:

C2: 1. Vincentová-Lapointeová, Vincentová (Kan.) 1:53,513.

K1: 1. Ryanová (N. Zél.) 1:46,576, ...finále C: 6. Kožíšková (ČR) 1:55,116.

K2: 1. Carringtonová, Imrieová (N. Zél.) 1:39,018.





200 m:

Muži:

K2: 1. Toro, Craviotto (Šp.) 31,429, ...9. Seidl, Bišický (ČR) 33,868.

Ženy:

C2: 1. Lin Wen-ťün, Čang Lu-čchi (Čína) 43,082.