Praha - Dvojnásobný mistr světa v rychlostní kanoistice Martin Fuksa se chystá na první mezinárodní start v této sezoně. O víkendu ho v maďarském Szegedu čeká úvodní závod Světového poháru. Ten bude prvním testem, jak dobře se na nadcházející sezonu připravil. V tréninku začíná pětadvacetiletého Fuksu prohánět jeho mladší bratr Petr.

Na začátku května Fuksa absolvoval domácí nominační závody, při kterých bez problémů ovládl v kategorii C1 dvoustovku, pětistovku i kilometr. "Zjistil jsem, že jsem na tom furt dobře, bez nějakého snažení jsem vyhrál všechny tratě," řekl na dnešní tiskové konferenci.

Skutečný přehled o výkonnosti mu ale přinese až srovnání s mezinárodní konkurencí. "Já vždycky na jaře jsem hodně nervózní a nevím, jestli mi to jde nebo nejde. Až tenhle víkend ukáže, jestli jsem se přes tu zimu dobře připravoval nebo nepřipravoval," poznamenal kanoista, který loni na domácím MS v Račicích obhájil světový titul na 500 metrů a získal stříbro na kilometru.

Přípravu absolvoval bez větších problémů. V tréninku už mu ale roste konkurence. "Brácha se furt zlepšuje a už mi šlape na paty," řekl Fuksa. Například při jarních prvních rychlých úsecích na vodě mu to moc nešlo a měl s mladším bratrem co dělat. "Byl jsem z toho takový nervózní a ještě brácha jezdil líp a líp, tak jsme fakt dojížděli dost podobně. Tak jsem si říkal, jestli já jsem tak špatnej, nebo on se tak zlepšil," vyprávěl.

Na podzim byl na soustředění v Japonsku, kde testoval možný model přípravy před případným startem na OH v roce 2020 v Tokiu. Pak absolvoval soustředění v Bulharsku, Portugalsku a Chorvatsku. Od konce března trénoval doma v Nymburku.

Týden po Světovém poháru v Szegedu ho čeká další SP v německém Duisburgu a pak od 8. do 10. června mistrovství Evropy v Bělehradu. Do programu SP se vrátila pětistovka, takže Fuksa bude jezdit 500 a 1000 metrů, což jsou disciplíny, na kterých se představí na mistrovství světa. Na ME se chystá i na dvoustovku.

Do deblkanoe s bratrem, s nímž loni závodil v SP, tentokrát usedne až na mistrovství republiky. Na pětistovce budou chtít zabojovat o nominaci na mistrovství světa. "Letos jsme spolu ještě v jedné lodi vůbec nejeli. Zatím je ještě v garáži připravená na náš čas," doplnil Fuksa.