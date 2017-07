Plovdiv (Bulharsko) - Kanoista Martin Fuksa a kajakář Jakub Zavřel dnes získali evropské tituly na pětistovce. Fuksa vyhrál tuto trať na kontinentálním šampionátu popáté za sebou, jednadvacetiletý Zavřel triumfoval poprvé. Bez medaile naopak z ME odjede čtyřkajak Jakub Špicar, Radek Šlouf, Daniel Havel a Jan Štěrba, který na kilometru skončil stejně jako na pětistovce čtvrtý.

Čtyřiadvacetiletý Fuksa po sobotním stříbru na kilometru ovládl finále na poloviční trati s velkou převahou. Úřadující mistr světa vedl už v polovině závodu a náskok pak navýšil na téměř dvě sekundy. Druhý skončil Moldavan Oleg Tarnovschi, třetí příčku obsadil Polák Tomasz Kaczor.

Zavřel po nejrychlejším čase v rozjížďkách pomýšlel na medaili. Nakonec získal tu nejcennější, když o 96 tisícin sekundy porazil Mikitu Borykova z Běloruska. Bronz získal Balint Kopasz z Maďarska. Někdejší medailista z ME do 23 let na deblkajaku Zavřel tak v Plovdivu zastoupil dvojnásobného olympijského medailistu z Ria Josefa Dostála, který dal přednost přípravě na srpnové mistrovství světa v Račicích.

Na medaili nedosáhl nově složený čtyřkajak, který ve finále kilometrové trati nestačil na vítězné Španěly, druhé Poláky a bronzovou slovenskou posádku. Od třetí příčky české kvarteto dělily více než dvě sekundy.

Deblkajak Lukáš Kusovský, Lukáš Trefil skončil po sedmé příčce ve finále B na 500 metrů celkově šestnáctý.

Mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v Plovdivu:

--------

500 m:

Muži:

C1: 1. Fuksa (ČR) 1:44,884, 2. O. Tarnovschi (Mold.) 1:46,792, 3. Kaczor (Pol.) 1:47,148.

C2: 1. Melanťjev, Štyl (Rus.) 1:36,264, 2. Carp, Mihalachi (Rum.) 1:37,368, 3. Jančuk, Miščuk (Ukr.) 1:38,956.

K1: 1. Zavřel (ČR) 1:35,156, 2. Borykov (Běl.) 1:35,252, 3. Kopasz (Maď.) 1:35,432.

K2: 1. Nádas, Tótka (Maď.) 1:26,500, 2. Pajič, Holpert (Srb.) 1:27,616, 3. Semykin, Trunov (Ukr.) 1:28,004, ...ve finále B: 16. Kusovský, Trefil (ČR) 1:32,840.

Ženy:

K1: 1. Takácsová (Maď.) 1:47,264, 2. Chuděnková (Běl.) 01:47,844, 3. Anyšinová (Rus.) 1:47,908.

K2: 1. Weberová, Dietzeová (Něm.) 1:38,604, 2. Ponomarenková, Ostermanová (Slovin.) 1:38,996, 3. Pulawská, Mikolajczyková (Pol.) 1:40,632.

1000 m:

Muži:

K4: 1. Španělsko (Cubelos, Cabaňín, Walz, Peňa) 2:54,374, 2. Polsko 2:54,658, 3. Slovensko 2:54,666, 4. ČR (Špicar, Šlouf, Havel, Štěrba) 2:56,734.