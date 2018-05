Jihlava - Fotbalisté Sparty ve 28. kole první ligy zvítězili 1:0 na hřišti Jihlavy a v tabulce se posunuli o skóre na třetí místo před Olomouc. Sigma má stejně jako pátý Jablonec zápas k dobru. Jediný gól dal v 81. minutě Guélor Kanga, jehož střelu z dálky brankář Matej Rakovan překvapivě propustil.

Sparťané, kteří předtím přečkali velkou šanci domácího Davise Ikauniekse, ukončili sedmizápasové čekání na venkovní výhru. Vysočina naopak prohrála poprvé od března.

Pražané si v úvodu vytvořili tlak standardními situacemi, Stanciu je ale tentokrát nezahrával dobře. Hosté drželi míč na kopačkách a kombinovali, ale většinou jen ve středu hřiště a před brankou nebyli tolik nebezpeční. Jihlavané se snažili o brejky, ty ale většinou zakončovali nepřesně a ukvapeně.

Větší vzrušení přišlo až ve 27. minutě, kdy hostující Plavšič po hezké individuální akci vysunul Kadlece, ale brankář Rakovan byl u míče dřív. Následoval rychlý brejk domácích táhl Mara, ale jeho střela z dálky skončila vedle.

Ve 35. minutě se Jihlava dostala k dalšímu brejku, sparťanský stoper Kaya podklouzl a centr už se snášel k Ikaunieksovi. Lotyšský útočník ale v dobré pozici na míč těsně nedosáhl. Krátce na to hlavičkoval Buchta po rohovém kopu těsně vedle.

Sparta v závěru poločasu přišla o Václava Kadlece, který nejprve dostal ve sprinterském souboji "naloženo" od Ikauniekse a krátce na to při dobíhání míče špatně došlápl a musel střídat. Do hry naskočil Lafata, který se v létě chystá ukončit kariéru.

V 52. minutě byla Jihlava hodně blízko branky. Po závaru ve sparťanském vápně napálil Ikaunieks míč do břevna a od něj se odrazil balon na brankovou čáru, do tyče a zpět do hřiště. Sudí Berka to viděl a ihned jasným signálem dal najevo, že o gól nešlo, a pokračovalo se ve hře.

Ikaunieks pak měl další šanci, ale obrana ho stihla zablokovat. Na druhé straně Šural hlavou zamířil těsně vedle. Když už se zdálo, že zápas dospěje k remíze, už poněkolikáté v utkání napřáhl z dálky aktivní Kanga, a i když nešlo o vyloženě povedený pokus, odskok překvapil brankáře Rakovana a míč k překvapení všech skončil v brance.

Domácí ještě mohli bod zachránit, ale podruhé v utkání zakončili jen do brankové konstrukce. V nastavení Kerestešův pokus skončil na tyči.

Vysočina Jihlava - Sparta Praha 0:1 (0:0)

Branka: 81. Kanga. Rozhodčí: Berka - Kotík, Blažej. ŽK: Ljovin - Kanga. Diváci: 4500 (vyprodáno).

Jihlava: Rakovan - Vaculík (78. Popovič), Štěpánek, Buchta, Schumacher - Mara, Urblík (59. Ljovin) - Fulnek, Dvořák, Zoubele (73. Keresteš) - Ikaunieks. Trenér: Svědík.

Sparta: Nita - Zahustel, Kaya, Štetina, Costa - Kulhánek - Stanciu (90. Sáček), Kanga, Plavšič (87. Vatajelu) - V. Kadlec (43. Lafata), Šural. Trenér: Hapal.

Tabulka:

1. Plzeň 27 18 5 4 47:20 59 2. Slavia 27 15 8 4 44:16 53 3. Sparta 28 13 10 5 42:25 49 4. Olomouc 27 13 10 4 34:20 49 5. Jablonec 27 13 8 6 42:25 47 6. Liberec 27 12 6 9 34:31 42 7. Bohemians Praha 1905 27 9 10 8 29:25 37 8. Teplice 27 8 10 9 30:31 34 9. Dukla 27 9 5 13 31:47 32 10. Slovácko 27 6 11 10 21:28 29 11. Jihlava 28 8 5 15 30:46 29 12. Zlín 27 7 8 12 26:42 29 13. Mladá Boleslav 27 7 7 13 27:39 28 14. Ostrava 27 6 8 13 33:42 26 15. Karviná 27 6 8 13 29:38 26 16. Brno 27 5 5 17 16:40 20