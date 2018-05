Jihlava - Fotbalisté Sparty ve 28. kole první ligy zvítězili 1:0 na hřišti Jihlavy a v tabulce se posunuli o skóre na třetí místo před Olomouc. Sigma má stejně jako pátý Jablonec zápas k dobru. Jediný gól dal v 81. minutě Guélor Kanga, jehož střelu z dálky brankář Matej Rakovan překvapivě propustil.

Sparťané, kteří předtím přečkali velkou šanci domácího Davise Ikauniekse, ukončili sedmizápasové čekání na venkovní výhru. Vysočina naopak prohrála poprvé od března.

Pražané si v úvodu vytvořili tlak standardními situacemi, Stanciu je ale tentokrát nezahrával dobře. Hosté drželi míč na kopačkách a kombinovali, ale většinou jen ve středu hřiště a před brankou nebyli tolik nebezpeční. Jihlavané se snažili o brejky, ty ale většinou zakončovali nepřesně a ukvapeně.

Větší vzrušení přišlo až ve 27. minutě, kdy hostující Plavšič po hezké individuální akci vysunul Kadlece, ale brankář Rakovan byl u míče dřív. Následoval rychlý brejk domácích táhl Mara, ale jeho střela z dálky skončila vedle.

Ve 35. minutě se Jihlava dostala k dalšímu brejku, sparťanský stoper Kaya podklouzl a centr už se snášel k Ikaunieksovi. Lotyšský útočník ale v dobré pozici na míč těsně nedosáhl. Krátce na to hlavičkoval Buchta po rohovém kopu těsně vedle.

Sparta v závěru poločasu přišla o Václava Kadlece, který nejprve dostal ve sprinterském souboji "naloženo" od Ikauniekse a krátce na to při dobíhání míče špatně došlápl a musel střídat. Do hry naskočil Lafata, který se v létě chystá ukončit kariéru.

V 52. minutě byla Jihlava hodně blízko branky. Po závaru ve sparťanském vápně napálil Ikaunieks míč do břevna a od něj se odrazil balon na brankovou čáru, do tyče a zpět do hřiště. Sudí Berka to viděl a ihned jasným signálem dal najevo, že o gól nešlo, a pokračovalo se ve hře.

Ikaunieks pak měl další šanci, ale obrana ho stihla zablokovat. Na druhé straně Šural hlavou zamířil těsně vedle. Když už se zdálo, že zápas dospěje k remíze, už poněkolikáté v utkání napřáhl z dálky aktivní Kanga, a i když nešlo o vyloženě povedený pokus, odskok překvapil brankáře Rakovana a míč k překvapení všech skončil v brance.

Domácí ještě mohli bod zachránit, ale podruhé v utkání zakončili jen do brankové konstrukce. V nastavení Kerestešův pokus skončil na tyči.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Jihlavy): "Po vyrovnaném prvním poločase bylo jasné, že kdo vstřelí branku a neudělá chybu, vyhraje. My tu chybu udělali, už když jsme neproměnili šance. A pak jsme dostali hloupý gól. Když hrajete o záchranu, tak tohle se nesmí stávat. I bod by pro nás řešil hodně. U brankáře je ta chyba víc vidět, ale je to stejná chyba jako neproměnění šance. Je to prostě velká škoda. Jedna věc je výkon a druhá, že z toho nic nemáte. Psychika hráčů musí pracovat, když víte, že jste hráli dobře a nic z toho. Věděli jsme, že Sparta bude silnější na míči, protože kvalita tam je. Ale odehráli jsme velice dobrou partii, ovšem bez efektu."

Pavel Hapal (trenér Sparty): "V první půli jsme měli velkou převahu, ale těžko jsme se dostávali do šancí. Pak jsme přežili klinickou smrt, ale herně jsme byli lepší a čekali jsme na jednu příležitost, která přišla. Jsme za výhru rádi, protože jsme na ni venku čekali dlouho. Tyhle vydřené výhry jsou možná cennější, než když soupeře válcujete. Jsme rádi za posun na třetí místo, tlačíme na soupeře, ale víme, že když Jablonec vyhraje všechny zápasy, tak to má ve svých rukou. Nemáme to ve své moci, ale děláme pro to maximum. Kanga měl asi čtyři pokusy, nakonec bránu trefil z velké dálky a byl odměněn gólem. Odehrál vynikající zápas. Vašek Kadlec si pohnul s kolenem, ale nemám přesnější informace. Věřím, že to nebude nic vážného."

Vysočina Jihlava - Sparta Praha 0:1 (0:0)

Branka: 81. Kanga. Rozhodčí: Berka - Kotík, Blažej. ŽK: Ljovin - Kanga. Diváci: 4500 (vyprodáno).

Jihlava: Rakovan - Vaculík (78. Popovič), Štěpánek, Buchta, Schumacher - Mara, Urblík (59. Ljovin) - Fulnek, Dvořák, Zoubele (73. Keresteš) - Ikaunieks. Trenér: Svědík.

Sparta: Nita - Zahustel, Kaya, Štetina, Costa - Kulhánek - Stanciu (90. Sáček), Kanga, Plavšič (87. Vatajelu) - V. Kadlec (43. Lafata), Šural. Trenér: Hapal.

Tabulka:

1. Plzeň 27 18 5 4 47:20 59 2. Slavia 27 15 8 4 44:16 53 3. Sparta 28 13 10 5 42:25 49 4. Olomouc 27 13 10 4 34:20 49 5. Jablonec 27 13 8 6 42:25 47 6. Liberec 27 12 6 9 34:31 42 7. Bohemians Praha 1905 27 9 10 8 29:25 37 8. Teplice 27 8 10 9 30:31 34 9. Dukla 27 9 5 13 31:47 32 10. Slovácko 27 6 11 10 21:28 29 11. Jihlava 28 8 5 15 30:46 29 12. Zlín 27 7 8 12 26:42 29 13. Mladá Boleslav 27 7 7 13 27:39 28 14. Ostrava 27 6 8 13 33:42 26 15. Karviná 27 6 8 13 29:38 26 16. Brno 27 5 5 17 16:40 20