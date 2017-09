New York - Mezi čtvrtfinalistkami tenisového US Open vyčnívá senzačně Estonka Kaia Kanepiová. Bývalá světová patnáctka v posledních letech řešila zdravotní problémy, zvažovala, zda má cenu pokračovat, ale v milovaném New Yorku se probila do elitní osmičky. Jako první hráčka z kvalifikace po 36 letech.

Poslední dva roky přitom nemohla sportovat kvůli vleklým potížím s patami obou nohou a virovému onemocnění. Včetně minulé sezony odehrála v hlavní soutěži na turnajích WTA jediný zápas, jenže poslední dva týdny jsou pro ni pohádkové.

I s kvalifikací má už sedm vítězství. Naposledy přehrála 6:4, 6:4 Rusku Darju Kasatkinovou, a pokud zdolá i domácí nasazenou patnáctku Madison Keysovou, bude poprvé na grandslamu v semifinále. A v něm si může zahrát proti světové jedničce Karolíně Plíškové, pokud ta ve středu zdolá Coco Vandewegheovou.

"Tak tohle jsem vážně nečekala," řekla dojatá Kanepiová, aktuálně registrovaná až na 418. místě žebříčku. "Ve skrytu duše jsem doufala, že projdu kvalifikací. Je úžasné, kde jsem teď ve srovnání s několika měsíci zpátky," řekla estonská tenistka. Před rokem totiž přemítala, co dál, její život byly hlavně knížky a procházky se psem.

"V prosinci jsem začala pracovat na fitness s diskařem (olympijským vítězem a mistrem světa Gerdem Kanterem) a nohy se za pár měsíců hodně zlepšily. Bolest už jsem necítila. Tak jsem začala myslet na návrat. Chyběl mi adrenalin z turnajů, chyběla mi vítězství i pocit, když hrajete dobře," přiznala.

Energii k tomu, aby to zkusila, jí definitivně dodal New York. Po dovolené na Havaji se v něm na dva dny zastavila. "Jen jsem chtěla nasát atmosféru města, protože jsem loni US Open nemohla hrát. Mám to tady strašně ráda. Jsem vděčná, že tady můžu hrát a myslím, že zdejší kurty vyhovují mé hře," dodala. Grandslamové čtvrtfinále si užije pošesté, ale poprvé od Wimbledonu 2013.