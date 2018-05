Herning (Dánsko) - Útočník Patrick Kane hraje teprve na druhém mistrovství světa, přestože mu je 29 let. Jeho první účast na šampionátu se datuje do roku 2008, kdy měl za sebou první sezonu v NHL. O dekádu později vede v Herningu výběr hokejistů USA z pozice kapitána a tahouna ofenzivy. Právě na trojnásobného vítěze Stanleyova poháru s Chicagem si česká obrana bude muset dát ve čtvrtečním čtvrtfinále největší pozor.

"Je to obrovská pocta. Reprezentujete Spojené státy americké, nejlepší zemi na světě. Neměl jsem na dresu 'céčko' asi od 12 nebo 13 let. Je to příjemná šance. Jakmile jsem vedení týmu oznámil, že přijedu, ihned mě jmenovali kapitánem. Je to vzrušující," řekl Kane na webu nhl.com.

V Dánsku se mu daří. V sedmi zápasech nasbíral 17 bodů za šest branek a 11 asistencí, v kanadském bodování turnaje je druhý za Sebastianem Ahem z Finska.

Spoluhráč Johnny Gaudreau vyzdvihl Kaneův přínos pro mužstvo. "Odvedl skvělou práci, stmelil nás. Sleduju ho v šatně i na ledě. Jde nám příkladem, (po tréninku) ještě piluje na ledě střelbu. Celou kariéru jsem k němu vzhlížel, takže zahrát si s ním v reprezentačním dresu je úžasná pocta," řekl čtyřiadvacetiletý útočník.

Kane předtím na světovém šampionátu hrál pouze v roce 2008, kdy měl za sebou v 19 letech debut v nejslavnější lize světa. "To už je deset let? Pořád si užívám hokej, miluju ho, ale deset let uplyne a vy se v určitých ohledech změníte a trochu dospějete," řekl Kane.

Neúčast na předcházejících mistrovstvích ho mrzí. "Myslím si, že jsem na nich měl hrát. Když jste zdraví a nedostanete se do play off nebo vypadnete v prvním či druhém kole, měli byste využít nabízenou příležitost a přijet svou zemi reprezentovat. Američtí hokejisté by k tomu měli začít přistupovat jako někteří Evropané, kteří jsou osloveni a okamžitě dorazí," řekl rodák z Buffala.

Kane americké barvy hájil na olympijských hrách ve Vancouveru 2010 a Soči 2014 a na Světovém poháru před dvěma lety. Medaili si odvezl pouze z Vancouveru, kde Američané ve finále podlehli domácí Kanadě. Na klubové úrovni se mu dařilo o poznání lépe. S Chicagem se v letech 2010, 2013 a 2015 radoval ze zisku Stanley Cupu. Poslední finálový duel v roce 2010 rozhodl vítězným gólem.

O tři sezony později získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů. V sezoně 2015/16 ovládl kanadské bodování NHL jako první Američan v historii a navrch přidal Hartovu trofej a Ted Lindsay Award. Chicago se ale letos poprvé od roku 2008 neprobojovalo do play off.

V Blackhawks plní roli kapitána Jonathan Toews. "Je hodně vážný, v kabině toho řekne víc, Kane jde příkladem. Na ledě je vždycky nejlepší. Neustále brání a dělá spoustu maličkostí. Chce být nejlepší. Z tohoto hlediska si jsou dost podobní, oba tvrdě pracují," porovnal tahouny Chicaga jejich spoluhráč Alex DeBrincat, jenž se s Kanem sešel i v reprezentaci.