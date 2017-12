Právě zveřejněno

Londýn - Fotbalový útočník Harry Kane vytvořil nový rekord anglické ligy v počtu gólů za kalendářní rok. V dnešním 20. kole pomohl Tottenhamu k výhře 5:2 nad Southamptonem druhým hattrickem za sebou a celkově šestým ligovým v tomto roce a za rok 2017 tak nastřílel dohromady 39 ligových branek. Dosavadní rekord z roku 1995 držel Alan Shearer s 36 zásahy.

Shearer okamžitě Kaneovi blahopřál prostřednictvím sociálních sítí. "Máš za sebou vynikající rok 2017. Zasloužíš si držet rekord v počtu gólů v Premier League za kalendářní rok. Gratuluji a pokračuj v dobré práci," napsal Shearer.

Čtyřiadvacetiletý anglický reprezentant Kane se zároveň díky dnešnímu hattricku stal nejlepším evropským střelcem roku 2017, když překonal i Lionela Messiho z Barcelony. Kane ve všech soutěžích v tomto roce včetně reprezentace nastřádal 56 gólů, o dva více než Messi a o tři více než držitel Zlatého míče Cristiano Ronaldo z Realu Madrid a Robert Lewandowski z Bayernu Mnichov.

Kane se nejprve prosadil hlavou po přímém kopu, následně mu Son Hung-min přihrál před prázdnou branku. Své představení Kane završil v 67. minutě, kdy lobem zvýšil na 5:1.

Pro Kanea šlo už o osmý ligový hattrick kariéry. Více jich mají na kontě jen Robbie Fowler (9) a právě Shearer, který dal 11 hattricků v Premier League.

"Bylo těžké nemyslet na to, že se v utkání mohu zapsat do historie. Jako vždy jsem chtěl především vyhrát, ale také jsem chtěl dát gól. Když jsem dal první a získal rekord, byl to skvělý pocit. Zbytek zápasu už jsem si mohl užívat," prohlásil Kane.

Čtvrtá výhra z posledních pěti zápasů posunula Tottenham na čtvrté místo. Druhý Manchester United doma překvapivě zaváhal s Burnley a po remíze 2:2 ztrácí na vedoucí Manchester City 12 bodů, lídr má navíc zápas k dobru. Za United se na rozdíl jediného bodu dotáhla třetí Chelsea, která porazila 2:0 Brighton.

United dokonce málem ztratili všechny body, s Burnley totiž prohrávali už 0:2. Hrdinou se však stal Jesse Lingard, který nejprve v 53. minutě patičkou snížil a v nastaveném čase úspěšnou dorážkou vybojoval bod. V posledních sedmi ligových zápasech vstřelil šest branek.

Nadále se nedaří West Bromwichi, který se sice proti Evertonu sedmnáctkrát pokusil o střelu, ale gól nedal. Bezbrankovou remízou protáhl čekání na výhru už na 18 zápasů.

Watfordu k výhře 2:1 nad Leicesterem pomohla chyba gólmana hostů Kaspera Schmeichela. Abdoulaye Doucouré vystřelil z nulového úhlu přesně mezi tyč a brankáře a Schmeichel si smolně srazil míč do branky. Jeden z obránců sice míč odkopl, ale brankový systém potvrdil, že se tak stalo až za brankovou čárou.

Anglická fotbalová liga - 20. kolo:

Tottenham - Southampton 5:2 (22., 39. a 67. Kane, 49. Alli, 51. Son Hung-min - 64. Boufal, 82. Tadič), Bournemouth - West Ham United 3:3 (29. Gosling, 57. Aké, 90.+3 Wilson - 81. a 89. Arnautovic, 7. Collins), Chelsea - Brighton 2:0 (47. Morata, 60. Alonso), Huddersfield - Stoke 1:1 (10. Ince - 60. Sobhi), Manchester United - Burnley 2:2 (53. a 90.+2 Lingard - 3. Barnes, 36. Defour), Watford - Leicester 2:1 (45.+1 Wagué, 65. vlastní Schmeichel - 37. Mahriz), West Bromwich - Everton 0:0,

18:30 Liverpool - Swansea.

1. Manchester City 19 18 1 0 60:12 55 2. Manchester United 20 13 4 3 43:16 43 3. Chelsea 20 13 3 4 34:14 42 4. Tottenham 20 11 4 5 39:20 37 5. Liverpool 19 9 8 2 41:23 35 6. Arsenal 19 10 4 5 34:23 34 7. Burnley 20 9 6 5 18:17 33 8. Leicester 20 7 6 7 30:30 27 9. Everton 20 7 6 7 24:30 27 10. Watford 20 7 4 9 29:35 25 11. Huddersfield 20 6 5 9 18:32 23 12. Brighton 20 5 6 9 15:25 21 13. Stoke 20 5 5 10 23:41 20 14. Southampton 20 4 7 9 20:30 19 15. Newcastle 19 5 3 11 19:29 18 16. Crystal Palace 19 4 6 9 16:29 18 17. West Ham United 20 4 6 10 22:38 18 18. Bournemouth 20 4 5 11 18:31 17 19. West Bromwich 20 2 9 9 14:27 15 20. Swansea 19 3 4 12 11:26 13