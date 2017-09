Vysoké Mýto (Orlickoústecko) - Kandidaturu na prezidenta České republiky dnes oznámil podnikatel a bývalý starosta obce Vraclav na Orlickoústecku Vladimír Boštík. Dosud sebral 63.242 podpisů, řekl dnes novinářům. Pro občanskou nominaci je nutných alespoň 50.000 podpisů a Boštík by tak mohl být čtvrtým kandidátem, který na tuto metu dosáhl. Rodáka z Vysokého Mýta vedla ke kandidatuře nespokojenost se situací v zemi i s právním řádem. "Nemám za sebou žádný tým, pomáhá mi přes 1000 dobrovolníků," uvedl Boštík.

Jako prezident by chtěl Boštík například iniciovat vypsání referenda o setrvání v Evropské unii a přímou volbu starostů. Odmítá uprchlíky, kritizuje údajnou soudcovsko-policejně-exekutorskou mafii. Chtěl by také omezit financování politických stran státem, zeštíhlil by aparát kanceláře prezidenta. Celkově hodlá na kampaň vynaložit několik desítek tisíc korun.

Boštík se narodil 30. října 1959. Vyučil se automechanikem, později si doplnil středoškolské vzdělání. Pracoval jako opravář, řidič a obchodní referent. V roce 1990 založil firmu provozující autodopravu a zemní práce, v roce 2004 na sebe podal návrh na konkurz. V současnosti podniká jako živnostník v autodopravě. Z minulosti mu stále zbývá splácet téměř šest milionů korun dluhů. Novinářům dnes řekl, že byl před časem nepravomocně odsouzen za krádež nafty a nyní se v případu připravuje odvolací řízení. V roce 2013 neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny za Okamurův Úsvit přímé demokracie.

Své protikandidáty v souboji o úřad prezidenta považuje za odtržené od reality. Ve své osobě naopak vidí člověka, který má mnohaleté zkušenosti s jednáním s lidmi a veřejností, starostou byl v letech 1994 až 2002.

Dostatek podpisů občanů potřebných pro kandidaturu vedle nynějšího prezidenta Miloše Zemana dosud nasbírali také bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a textař Michal Horáček. Drahoš měl v polovině srpna více než 78.000 podpisů, Horáček zhruba 70.000 a Zeman téměř 60.000. Místopředseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) a bývalý šéf kabinetu premiéra Jiřího Rusnoka Karel Štogl deklarovali, že mají případně dostatečnou podporu v horní komoře Parlamentu.

Zapojit se do voleb chtějí také například bývalý šéf mladoboleslavské automobilky Vratislav Kulhánek za ODA, šéf Asociace obranného průmyslu Jiří Hynek za Realisty, lékař Marek Hilšer, podnikatel Igor Sládek a politik Miroslav Sládek. Kandidovat chtějí také exposlanec a místopředseda strany Republika Otto Chaloupka nebo hudebník a předseda strany Rozumní Petr Hannig. Jedinou ženou, která se chce ucházet o prezidentskou funkci, je zatím herečka Jana Yngland Hrušková.