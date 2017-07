Praha - Lidovci chtějí podle svého prvního místopředsedy a volebního manažera Mariana Jurečky i po odchodu hnutí STAN ze společných kandidátek volební listiny pro sněmovní volby schválit v původně plánovaném termínu 1. srpna. Ministr zemědělství Jurečka ČTK řekl, že na nich budou i nestraníci. Volební tým KDU-ČSL nyní intenzivně pracuje na změnách v kampani. Stejně jako Starostové a nezávislí i KDU-ČSL plánuje, že se od příštího týdne bude prezentovat jako samostatný volební hráč.

"Nepodařila se koalice pro tyto volby, ale počítáme s tím, že dohoda o spolupráci o všech ostatních volbách, a třeba v budoucnu i těch sněmovních, bude dál platit," řekl Jurečka k úternímu rozhodnutí STAN. Starostové nevyhověli žádosti lidovců, aby se hnutí místo koaliční spolupráce spokojilo s místy na kandidátkách KDU-ČSL.

Přál by si, aby lidovci jako samostatný volební subjekt ve volbách získali deseti procent. Kvůli obavám, že právě na tuto hranici koalice se STAN nedosáhne, lidovci Starostům minulý týden navrhli změnu spolupráce. Jako samostatným uchazečům o vstup do Sněmovny bude lidovcům i Starostům stačit pět procent.

Se skládáním kandidátek nebudou mít podle Jurečky lidovci problém. "KDU-ČSL má druhou nejsilnější členskou základnu a máme i mnoho lidí, kteří jsou mimo členskou základnu, kteří jsou ochotni kandidovat, a ty samozřejmě chceme pro kandidátky získat. Někteří už byli teď na společných kandidátkách, některé budeme chtít doplnit," uvedl. Dodal, že v úterý se sejde celostátní výbor, který by měl konečné kandidátní listiny schválit.

Na samostatné kampani lidovci začali pracovat před několika dny. "Od úterý úplně naplno, takže teď doděláváme vizuál, který bude jen pro samostatnou kampaň KDU-ČSL. Ten by měl být hotov v nejbližších dnech a potom představen našim regionům," uvedl. Podotkl, že kampaň byla rozfázována do tří částí. "Jedna byla předprázdninová, druhá prázdninová, kde nám do toho vstoupily tyto věci okolo rozhodování koalice, a třetí, ta ústřední, která je od začátku září. My se budeme snažit od začátku září prezentovat už i programové priority," popsal další fázi kampaně.

Dosud lidovci do kampaně investovali několik milionů. "Počítáme, že si budeme brát úvěr okolo 30 milionů korun plus budou zdroje od drobných sponzorů, bavíme se o částce mezi 40 až 50 miliony korun," uvedl Jurečka.