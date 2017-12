Brno - Andrej Babiš (ANO) by byl pro většinu prezidentských kandidátů jako premiér těžko přijatelný kvůli trestnímu stíhání, jemuž čelil v souvislosti s dotacemi na Čapí hnízdo. Pokud ho Sněmovna na žádost policie vydá, bude mu čelit znovu. Většina z nich by nejmenovala Babišem vedenou vládu ve chvíli, kdy nemá vyjednanou podporu a koaliční partnery. Kandidáti na prezidenta to uvedli v debatě v Brně, kterou uspořádali studenti Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Všichni ale respektují volební vítězství ANO a zvyklostní právo, které mu přisuzuje možnost sestavovat při prvním pokusu vládu.

Podle Mirka Topolánka je potřeba jmenovat premiérem toho, kdo má možnost sestavit většinovou vládu. "Babiš ani Miloš Zeman se ani nepokusili, aby vznikla většinová vláda. Babišovi bych řekl, ať přijde s vládou, kde nebude premiérem a nebudou v ní SPD a KSČM a dal bych mu na to tři měsíce," řekl Topolánek.

Podle Pavla Fischera dal Zeman Babišovi strašně dlouhou dobu. "Měl (Zeman) usilovat o setkání všech stran a přimět je k domluvě co nejdříve, než se všichni zakopou a nedokážou se domluvit," uvedl Fischer.

Jiří Hynek řekl, že činy prezidenta musejí být ve prospěch obyvatel a Zeman tak nečiní. "Jmenovat trestně stíhaného premiéra rozhodně není ve prospěch. Řekl bych, ať ANO předvede, že umí sehnat důvěru a koaliční partnery. Pokud ne, ať skládá vládu druhá ODS," řekl Hynek.

Michal Horáček by Babišovi šanci dal. "Musí tu být hlavně pracovitá vláda, která udělá hluboké strukturální reformy, které neudělaly vlády dosud. Tedy důchodová a školská reforma. A Babiš je byznysmen, tak ať udělá ostatním takovou nabídku, aby s ním do vlády šli. Má velkou šanci, možná historickou. Ať se jí chopí, nebo selže," řekl Horáček.

Babiše jako premiéra vidí pragmaticky Petr Hannig. "Stejně by vládu řídil," poznamenal.