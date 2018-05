Washington - Americký senátor Joe Manchin jako první demokratický zákonodárce vyjádřil podporu Gině Haspelové, kterou prezident Donald Trump nominoval na post ředitelky Ústřední zpravodajské služby (CIA). Informovala o tom agentura AP. Haspelovou, jejíž nominace u řady senátorů kvůli její roli v rámci programu drsných výslechových metod vyvolává pochybnosti, musí do funkce potvrdit Senát USA.

Očekává se, že většina republikánů pro Haspelovou ruku zvedne, výjimkou je Rand Paul, který pro ni již předem odmítl hlasovat. Pochybnosti o Haspelové vyslovil také John McCain, který se ale kvůli nemoci hlasování nezúčastní.

Pokud by s výjimkou Paula a při McCainově nepřítomnosti všichni republikánští senátoři pro Haspelovou hlasovali, byl by pro její potvrzení do funkce šéfky CIA potřeba nejméně jeden hlas demokratů. Ti mají ve 100členném Senátu 49 křesel a republikáni 51. V případě patové situace může do hlasování zasáhnout také viceprezident Mike Pence, který je z titulu své funkce předsedou Senátu.

Haspelová, která pro CIA pracuje přes 30 let, na dnešním slyšení v senátním výboru pro tajné služby prohlásila, že neobnoví kritizovaný výslechový program, jehož součástí byl i waterboarding neboli simulované topení. Uvedla také, že nevěří ve funkčnost mučení.