Brno - Česká pirátská strana podporuje v senátním obvodu číslo 59 Brno-město kandidáta KDU-ČSL Jana Špilara. Podporu známému brněnskému kadeřníkovi a jáhnovi vyjádřili i herec Bolek Polívka nebo architekti Karel Tuza a Ondřej Chybík. Novinářům to dnes řekli na společné tiskové konferenci v Brně. Špilar se bude ucházet o post po senátorce a bývalé ústavní soudkyni Elišce Wagnerové (SZ), která funkci obhajovat nebude. Špilarovým soupeřem bude třeba rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Špilar, majitel brněnského kadeřnictví Střihoruký Edward, bude na kandidátce KDU-ČSL jako nestraník. Piráti o podpoře rozhodli v tajném hlasování. Brněnský přeseda Pirátů Tomáš Koláčný řekl, že strana má se Špilarem velkou programovou shodu. "Jsem rád, že akcentuje hlavní dvě témata, a to podpora řemesel a také pomoc lidem, kteří prošli domácím násilím nebo těžkou životní situací," uvedl Koláčný.

Špilar vystudoval také teologii. Jako jáhen, což je předstupeň kněžského svěcení, připravuje lidi na svatbu, oddává a křtí. "Znám ho jako dobrého člověka. Obdivuju ho za to, co dělá pro manželské dvojice. Mít v sobě víru, to je dar. A když to někdo umí šířit, tak klobouk dolů," míní Polívka. Senátor Zdeněk Papoušek přirovnal Špilara ke stromu. "Je to dobrý strom a dobrý strom neplodí špatné ovoce, ale jen dobré ovoce," dodal Papoušek, který se do Senátu dostal překvapivě před čtyřmi lety. Zvolil vtipnou formu kampaně, Špilar chce totéž. Hodlá lidi stříhat na ulicích, jezdit na kole a podobně.

Špilar se chce v Senátu zaměřit na podporu žen a obětí domácího násilí a na podporu řemesel. Jeho brněnský kadeřnický salon letos oslaví 25 let. V minulosti se líčením podílel například na oscarovém filmu Amadeus. V roce 2001 založil českou sekci Haute Coiffure Française (HCF), což znamená vyšší úroveň česání, a získal zlatou medaili se safírem za přenos francouzské módy do České republiky.

Proti Špilarovi stane například Bek, jehož kandidaturu podporuje ODS, TOP 09, STAN a SZ.