Berlín - Kdyby Němci volili kancléře přímo, porazil by kandidát sociální demokracie (SPD) Martin Schulz šéfku německé vlády a křesťanských demokratů (CDU) Angelu Merkelovou o 16 procent. Ukázal to dnes zveřejněný průzkum pro veřejnoprávní televizi ARD, podle něhož tři čtvrti roku před volbami posiluje i SPD, které by dalo hlas 28 procent voličů, což je nejvíce v současném volebním období. Šéfa vlády však volí parlament, který vzejde z podzimních voleb.

Schulze sociální demokraté na kancléře nominovali před týdnem a jejich krok už od té doby výrazně rozhýbal německou politickou scénu. Zatímco před týdnem by pro Schulze i Merkelovou hlasovalo shodně 41 procent dotázaných, nyní je pro kandidáta SPD 50 procent Němců a pro kandidátku konzervativní unie CDU/CSU jen 34 procent.

Že nominace Schulze sociálním demokratům u voličů pomohla, ukazuje i přání poloviny dotázaných, aby příští kancléř vzešel z řad této strany. Dva z pěti voličů (39 procent) si přejí, aby příští vládu znovu vedla konzervativní unie CDU/CSU.

Ta zůstává se 34 procenty i nadále nejsilnější stranou na německé politické scéně, i když oproti lednu ztratila tři procentní body. Naopak SPD posílila o osm bodů na 28 procent. Do Spolkového sněmu by se dostali také zástupci Alternativy pro Německo s 12 procenty (minus tři body), Levice a Zelených s osmi procenty (minus bod) a svobodní demokraté se šesti procenty (plus bod).