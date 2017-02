Washington - Kandidát na post ředitele amerických zpravodajských služeb Dan Coats podpořil vyšetřování údajného ruského zasahování do loňských prezidentských voleb ve Spojených státech. Podle agentury Reuters se tak dnes vyslovil během slyšení v Senátu, který ho má ve funkci, do níž ho nominoval prezident Donald Trump, schvalovat. Trump ruské vměšování popírá.

"Myslím, že to je něco, co se musí vyšetřit a vyřešit," řekl bývalý republikánský senátor Coats během schvalovacího slyšení. Třiasedmdesátiletý politik, který býval členem senátního výboru pro tajné služby, také slíbil, že výbor bude mít plný přístup ke všem dokumentům a dalším materiálům souvisejícím s tímto vyšetřováním.

Trump zpravodajské služby kritizoval za jejich tvrzení, že se Rusko snažilo ovlivnit volby v jeho prospěch, připomněla agentura Reuters. Trump také opakovaně chválil ruského prezidenta Vladimira Putina, čímž vzbudil znepokojení u řady činitelů ve Washingtonu. Podle nich by hlava USA nemusela postupovat dostatečně razantně vůči Moskvě při obhajobě amerických zájmů na mezinárodní scéně.

Coats se pokusil ve svém úvodním projevu tyto obavy rozptýlit, když do výčtu hlavních bezpečnostních hrozeb, jimž USA čelí, zahrnul Čínu, Severní Koreu a právě Rusko. "Ruská agresivita v globálních záležitostech je něco, co sleduji s velkým znepokojením, něco, co musíme řešit s otevřenýma očima a zdravou dávkou pochybností," řekl Coats.