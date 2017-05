Kolín nad Rýnem/Paříž - Hokejisté Kanady vykročí v play off za zlatým hattrickem z mistrovství světa duelem proti domácímu Německu. V Kolíně nad Rýnem se utkají také Finové s Američany, vítězi základní skupiny A. V Paříži proti sobě nastoupí kromě Rusů s Čechy i Švédové proti Švýcarům, posledním přemožitelům českého týmu.

Vyslanci kolébky hokeje budou velkými favority a moc touží po tom, aby dosáhli třetím rokem po sobě na zlato. Případným sedmadvacátým titulem by se dotáhli v historickém přehledu na Rusko v součtu s prvenstvími bývalého Sovětského svazu.

"Věřím, že jdeme herně nahoru v pravý čas. Protože teď ten správný čas přichází. Zbývají nám poslední tři zápasy naší sezony a chceme je hrát všechny tři. Půjdeme si pro to, abychom z nich měli bilanci tří výher a nulu na kontě porážek. Byl by to obrovský úspěch, kdybychom dosáhli na třetí titul za sebou," prohlásil útočník Matt Duchene.

Kanaďané však zůstávají zároveň obezřetní. Pomohla jim v tomto směru i porážka v prodloužení se Švýcary. "Poslední dva zápasy už byly z naší strany dobré," připomněl obránce Colton Parayko následující utkání proti Norsku (5:0) a Finsku (5:2).

"Především jsme hráli v obou utkáních po celých 60 minut. Byl to pro nás dobrý test, dobrá cesta do čtvrtfinále. Víme, že to bude těžká výzva, bez ohledu na soupeře. Toto jsou zápasy, které se mohou odvíjet na jakoukoliv stranu třeba kvůli jedinému odrazu. Takže je jasné, že musíme předvést špičkový výkon," doplnil Parayko.

Německo je ve čtvrtfinále opět po roce, před sedmi lety, kdy hrálo MS naposledy v domácím prostředí, udělalo ještě krok dál, i když z toho nakonec nebyla medaile. Kouč Marco Sturm může nyní využít nejen své mnohaleté zkušenosti se zámořským hokejem díky působení v NHL, ale i vlnu euforie, která zemi zaplavila po výhře v nájezdech v rozhodující bitvě s Lotyši, v níž jeho tým dělilo jen 33 vteřin od porážky. "Vyhrát pak nájezdy, to bylo pro nás něco ohromujícího," přitakal útočník Yasin Ehliz.

Teoreticky nejvyrovnanější dvojici by měly představovat USA a Finsko, ale Seveřané se zatím na turnaji spíše trápili. A prohráli například s Francií vysoko 1:5. Přesto obhájci loňského stříbra neztrácejí postupovou víru. "Američané jsou doopravdy hodně rychlí. Hrají tím severoamerickým stylem, takže nesmíme zbytečně ztrácet puky, protože jakmile ho získají, přecházejí hned do útoku a je pak těžké je chytat," řekl Valtteri Filppula.

"Musíme na ně hrát hodně těsně v obraně, hrát celkově dobře a z dobré obrany se snažit hrát dobře také v útoku, aby se hrálo po nějakou dobu také v obranném pásmu soupeře," dodal Filppula, útočník Philadelphie.

Loni čtvrtí Američané mají poslední medaili z Prahy 2015, kdy v duelu o bronz porazili Čechy. "Každý ze zápasů ve skupině byl těžký, ale my jsme potvrdili sami sobě, že společně jsme skutečně silný tým. Když do toho šlape všech 23 hráčů, jsme doopravdy dobří," prohlásil Anders Lee, autor vítězné trefy při úterní výhře 5:3 nad Ruskem.

"Velké vítězství. Je mimořádné vyhrát a díky tomu opanovat i celou skupinu. Je to jeden z cílů, co jsme si stanovili před turnajem. Tím dalším je hrát dobře v bojích o medaile. Je to skvělá výhra i proto, neboť si myslím, že jsme jako tým vyrostli," dodal útočník Johnny Gaudreau.

Silný kádr Švédů oslňuje mnoha zářivými jmény, ale hra tak vytříbená nebyla, občas to Tre kronor drhlo. "Pokud chceme v play off dojít daleko, je potřeba udělat ještě několik kroků k lepším výkonům," připustil útočník Joel Eriksson Ek. "Musíme hrát lépe s pukem a zároveň hrát také o něco rychleji. Těšíme se na to, že tyto věci v play off zlepšíme," dodal další forvard Niklas Bäckström.

Švýcaři jsou ve čtvrtfinále po roční odmlce a výbornými výkony dali vzpomenout na zisk poslední medaile z roku 2013, kdy byli stříbrní. "Chtěli jsme prožít ten skvělý pocit z postupu do čtvrtfinále," připustil útočník Thomas Rüfenacht. "Vše má svůj vývoj. Museli jsme se rychle poučit, že se na to nelze vykašlat po jedné dobré třetině. A pak jsme zahráli skvěle s Kanadou," připomněl Rüfenacht vstup do turnaje, kdy jeho celek vedl nad sestupujícími Slovinci 4:0 po první třetině, ale nakonec zachraňoval horko těžko výhru 5:4 v nájezdech.

Vítěz zápasu Kanada - Německo narazí v sobotním semifinále na lepšího z bitvy mezi Ruskem a českým týmem. Úspěšnější celek z měření sil mezi Švédskem a Švýcarskem pak vyzve vítěze souboje USA - Finsko.