Ostrava - Kanaďan Bryan Adams bude opět koncertovat v Česku. Tentokrát vystoupí 29. listopadu v Ostravar Aréně v Ostravě. ČTK to řekl Petr Novák z pořadatelské agentury. "Na připravovaném turné kromě zásadních skladeb jeho hudebně bohaté kariéry zazní i písničky z posledního alba Get Up!. Bryan většinu písní z této desky napsal i tentokrát s dlouholetým spojencem Jimem Vallancem, který stál u zrodu většiny hitů tohoto Kanaďana," uvedl Novák.

Adams podle něj na albu Get Up! ukazuje opět dvě tváře. "Prezentuje se nejen jako romantik, který umí psát nádherné pomalé písně a balady, ale i jako nestárnoucí rocker se svižnými a hitovými songy," uvedl Novák. Poslední studiové album vyšlo roce 2015, v loňském roce Adams svým fanouškům nabídl kompilaci Ultimate, která obsahuje zásadní skladby vydané v období mezi lety 1980 a 2017.

V České republice Adams vystupuje docela pravidelně. Loni v listopadu vystoupil v Brně, o rok dříve se představil publiku v Praze.

Bryan Adams patří mezi nejvýraznější zpěváky a skladatele populární hudby osmdesátých a devadesátých let. Neformálně oblečen do modrých džínů a bílého trička, s elektrickou kytarou v ruce, Bryan Adams skvěle skládá, zpívá a hraje poprockové skladby, kterými si získal oblibu fanoušků po celé zeměkouli. Má na svém kontě řadu alb ověnčených multiplatinovými prodeji. Jeho skladby se dostaly nejenom na přední příčky hitparád, ale zazněly i v několika filmech.