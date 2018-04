Pardubice - Kanadský hokejový obránce Jacob Cardwell bude i nadále v extralize hájit barvy Pardubic, se kterými podepsal novou smlouvu. Pětadvacetiletý bek přišel do Dynama před rokem z Nových Zámků a pomohl týmu k postupu do čtvrtfinále play off.

"Patřil ke stálým oporám naší defenzivy, hrál v obranné dvojici s Tyem Wishartem. Tento pár svými výkony možná i předčil naše očekávání. Budeme-li brát v potaz, v jaké situaci a odkud jsme jej brali, tak nás přesvědčil a pomohl nám," uvedl předseda představenstva a generální manažer Dušan Salfický.

Rodák z Niagara Falls odehrál včetně play off 56 zápasů a nasbíral 16 bodů za dvě branky a 14 asistencí. Z obránců byl produktivnější jen Marek Trončinský. "Je to charakterově výborný hráč, jsme rádi, že jsme našli společnou řeč a dohodli jsme se na prodloužení spolupráce. Očekávám, že jeho výkony v příštím roku nadále porostou," řekl Salfický.

"Ví o věcech, na kterých má zapracovat. Mohli jsme přivést jiného beka praváka, ale věříme Jacobovi. Budeme na něj tlačit, pro nás je obráncem, na kterém můžeme stavět," dodal Salfický.

Cardwella čeká třetí sezona v Evropě. "Minulá sezona byla výborná, Dynamo má skvělé fanoušky, kteří nás dotlačili až do sedmého čtvrtfinálového utkání. Jsem rád, že jsem klub zaujal a budu moci oblékat pardubický dres i nadále," řekl.