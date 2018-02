Pchjongčchang - Hokejisté Kanady nenaplnili v semifinále olympijského turnaje očekávání a musí vstřebat těsnou porážku 3:4 s Německem. Obhájci zlata z předchozích dvou olympiád v Soči a Vancouveru se tak místo finálové bitvy dvou hokejových mocností proti Rusku potřebují co nejlépe namotivovat na "souboj zklamaných", jak bývá občas označován duel o bronz. V něm čeká zámořský celek český tým.

"Němci hráli v prvních 40 minutách velmi dobře; velmi tvrdě pracovali, dobře bruslili a dokázali využít své šance. Občas je třeba ocenit soupeře a oni byli v těchto dvou třetinách lepší. My jsme se hodně zlepšili v závěrečné dvacetiminutovce, ale propast, kterou jsme potřebovali překonat, byla už příliš velká," poznamenal kanadský kapitán Chris Kelly, jehož tým prohrával po druhé třetině 1:4.

Kanaďané ale posadili soupeře na koně z velké části sami. Útočník Brooks Macek poslal Němce do vedení díky využité přesilovce pět na tři. "Němci hráli dobře a pro nás to byl těžký začátek. Jednak jsme se odchýlili od naší hry a navíc jsme museli bránit ta oslabení. Je pak těžké se dostat do dobrého rytmu," řekl obránce Maxim Noreau.

Krátce po polovině utkání, kdy Německo velmi rychle odpovědělo na první gól ve své síti a Patrick Hager využil další početní výhodu, už byl stav 4:1. Obhájci zlata přesto stále věřili ve zvrat. "Bylo jedno, o kolik gólů jsme prohrávali, pořád jsme věřili, že se můžeme vrátit do zápasu, což se i stalo. Bojovali jsme urputně až do konce, ale nakonec to nestačilo, chybělo nám více času. Takhle to dopadá, když nehrajete naplno celých 60 minut - musíte to dohánět v závěru," litoval Noreau.

"Je to pro nás ohromné zklamání. Všichni včetně lidí okolo týmu celý rok tvrdě pracovali na tom, abychom byli připravení a uspěli. Jako hráči jsme si splnili své úkoly, ale odejít dnes bez vítězství je zdrcující a psychicky těžké pro všechny z nás," dodal Noreau.

Ví, že především psychicky se potřebují Kanaďané dát dohromady, aby mohli proti Čechům usilovat alespoň o bronz. "Dnešek je pro nás těžký, ale zítra se probudíme s pozitivním přístupem a vědomím, že tu medaili chceme. Sice není taková, po níž jsme toužili, ale pořád je to medaile. Pořád můžeme mít po zbytek života něco k opečovávání, než abychom jen seděli a litovali se," burcoval Noreau.

"Bylo to těžké, protože soupeř skóroval ze šancí, které se mu naskytly. Nebylo jich mnoho, ale ty, jež měl, tak proměnil. Posbírali jsme nějaké tresty a oni dali čtyři góly snad z devíti střel mezi tyče. Občas se i takové zápasy přihodí, jen jsme samozřejmě nechtěli, aby k něčemu takovému došlo právě dnes. Je to těžká porážka, takhle prohrávat nechcete," uvedl kouč poražených Willie Desjardins.

"Německo bylo dnes lepším týmem," ocenil forvard Rob Klinkhammer. "Byli připravení hrát a poprat se o to, my nikoliv. Na to není omluva. Byl to pro nás jeden z největších zápasů v životě a nebyl důvod, proč bychom neměli být připravení. Promarnili jsme svou příležitost a hodně to bolí, ale musíme jít dál," dodal Klinkhammer.