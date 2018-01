Finálový zápas na hokejovém MS hráčů do 20 let v Buffalu. Vítězní hráči Kanady při závěrečné hymně.

Buffalo - Kanadští hokejisté porazili ve finále mistrovství světa hráčů do 20 let v Buffalu Švédsko 3:1 a slaví už 17. titul. Vyrovnanou bitvu rozhodl pro nejúspěšnější zemi historie vítěznou brankou v čase 58:20 útočník Tyler Steenbergen, který se trefil poprvé na turnaji. Výsledek ještě pečetil při power play do prázdné branky Alex Formenton.

Ve finále se představili i dva čeští sudí - hlavní Robin Šír a čárový Jiří Ondráček. Úvodní dějství branku nepřineslo. Švédové se nejprve ubránili při vyloučení Gustava Lindströma a Kanaďané odolali při Gadjovichově trestu. Ve 13. minutě sice dostala Kanada puk za Gustavssonova záda, ale bylo to až v přerušené hře.

Regulérní branky se 17.544 diváků v Key Bank Canter dočkalo po 109 vteřinách druhého dějství. Po rychlém protiútoku Kanady vysunul Kyrou Dubého, který z levého kruhu překonal Gustavssona. Odpovědět mohli Lundeström a Zetterlund, ale Hart jejich pokusy kryl.

Vyrovnání se dočkali Švédové ve 34. minutě ve vlastním oslabení. Při Anderssonově trestu vytvořili přečíslení, Linus Lindström přenechal puk Söderlundovi, který z levého kruhu poslal puk o bližší tyč za Hartova záda.

Otočit stav mohl ve 45. minutě obránce Sellgren, který tvrdou ránou trefil pravou tyč. Švédové se pak ubránili při dvou oslabeních po faulech Gustava Lindströma a Zetterlunda, největší šanci neproměnil Raddysh. Kanada ale rozhodla v 59. minutě díky Steenbergenově teči Timminsovy střílené přihrávky. Za 26 vteřin při power play dovršil výsledek Formenton.

Kanaďané, kteří loni doma v Montrealu podlehli ve finále Spojeným státům americkým, dosáhli na zlato poprvé po třech letech. Švédové na triumfy z let 1981 a 2012 nenavázali.

Švédsko - Kanada 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 34. Söderlund (L. Lindström, Brännström) - 22. Dubé (Kyrou, Steel), 59. Steenbergen (Timmins), 59. Formenton (Mete). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Šír (ČR) - Šefčík (SR), Ondráček (ČR). Vyloučení: 6:1, navíc O. Steen (Švéd.) 10 min. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 17.544.

Kanada: Hart - Timmins, Mete, Fabbro, Clague, Bean, Makar, C. Foote - Dubé, Steel, Kyrou - Katchouk, Raddysh, R. Thomas - Comtois, Howden, Formenton - Steenbergen, Batherson, McLeod - Gadjovich. Trenér: Dominique Ducharme.

Švédsko: Gustavsson - Liljegren, Moverare, R. Dahlin, Brännström, G. Lindström, Sellgren, Högberg - Karlström, A. Nylander, L. Andersson - E. Pettersson, L. Lindström, J. Boqvist - Söderlund, Lundeström, O. Steen - M. Davidsson, G. Gustafsson, Jonsson Fjällby - Zetterlund. Trenér: Tomas Montén.

Konečné pořadí:

1. Kanada, 2. Švédsko, 3. USA, 4. ČR, 5. Rusko, 6. Finsko, 7. Slovensko, 8. Švýcarsko, 9. Dánsko, 10. Bělorusko - sestup.