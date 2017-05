Kolín nad Rýnem - Hokejisté Kanady udělali další krok k obhajobě titulu mistrů světa, když ve čtvrtfinále šampionátu porazili domácí Německo 2:1. V sobotním semifinále čeká kanadské mužstvo duel s Rusy, přemožiteli českého týmu.

Kanaďané měli sice v utkání velkou převahu, jenže ji nedokázali v tak výrazné míře promítnout do skóre. Útočníci Mark Scheifele a Jeff Skinner góly v závěru první a druhé třetiny zajistili svěřencům kouče Jona Coopera vedení 2:0, Němcům dal trefou v oslabení naději v 54. minutě Yannic Seidenberg. Více jim však Kanaďané nedovolili.

V bitvě o finále na sebe narazí dvě hokejové velmoci. Kanaďané dobyli zlato na posledních dvou šampionátech a případným 27. titulem by se dotáhli v historickém přehledu na Rusko v součtu s prvenstvími bývalého Sovětského svazu. Rusové naposledy získali titul v roce 2014.

Podle očekávání se hrálo od začátku podle kanadských not, jenže střelcům s javorovým listem na hrudi po celé utkání čelil výtečně chytající gólman Grubauer. Ve čtvrté minutě ho nedokázal překonat v obrovské šanci O'Reilly, až v 18. minutě využil přesilovku Scheifele. Využil toho, že Grubauerovi clonil spoluhráč Müller.

Ve druhém dějství dala Kanada jasně najevo touhu rozhodnout zápas ve svůj prospěch a nepřipustit žádné komplikace. Zámořský favorit v této fázi hry vyhrál na střely mezi tyče drtivým poměrem 20:1. Šance domácích přišla v 25. minutě, kdy Abeltshauser nezakončil úspěšně přečíslení tří na dva. Grubauer se naopak vyznamenal při možnosti Couturiera.

Grubauer dál držel Němce nad vodou, i proto mohl Dennis Seidenberg v přesilovce vyrovnat, ale minul. Brzy ho to mrzelo, neboť v 39. minutě se dostal k dorážce Skinner a bekhendem uklidil kotouč za Grubauera.

"Hráli jsme opravdu dobře. Jestli je něco, co bychom potřebovali udělat jinak a lépe, pak jen to, abychom dostali puk vícekrát do brány. Ale jinak jsme hráli, jak jsme chtěli. A odehráli jsme poctivě celých 60 minut. Jen mělo být více těch vstřelených gólů," řekl útočník vítězů Wayne Simmonds.

Ve třetí dvacetiminutovce si Grubauer poradil s Girouxovou tečí, Pickard na druhé straně vychytal Schütze. O'Reilly pak v přesilovce trefil tyč. V 54. minutě Němci udeřili z brejku v oslabení, když si Yannic Seidenberg pohrál s kanadským gólmanem a snížil.

Killorn tísněný Draisaitlem mohl rozhodnout, ale nedal. Kanada však Němce nepustila ani k power play. "Naším cílem bylo dostat se mezi postupující osmičku za základních skupiny. A kdybychom dnes byli lepší v útoku, myslím, že jsme mohli mít šanci, ale to se nestalo. Stejně jako jsme doufali, že po snížení bychom třeba mohli i vyrovnat," řekl německý útočník Patrick Reimer.

Domácí hrdina Grubauer si nakonec připsal 48 úspěšných zákroků. "Co můžete dělat, když jedete proti gólmanovi jako je on? I když jsme se snažili ho držet pod tlakem a vytvářeli si šance, on byl fantastický. Ale nakonec jsme vyhráli, což je nejdůležitější," řekl kanadský bek Chris Lee na adresu gólmana Washingtonu.

"Dnes chytal 'Gruby' úžasně. Chtěli jsme co možná nejméně inkasovat a nevzdávat se. Právě on nám dal šanci být ve hře po celý zápas," řekl Reimer.

Mistrovství světa v hokeji - čtvrtfinále (Kolín nad Rýnem):

Německo - Kanada 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 54. Y. Seidenberg (Ehrhoff) - 18. Scheifele (R. O'Reilly, Marner), 39. Skinner (Matheson, Scheifele). Rozhodčí: Hribik (ČR), Stricker (Švýc.) - Ritter (USA), Suominen (Fin.). Vyloučení: 4:4, navíc D. Wolf (Něm.) 10 min. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 16.653.

Sestavy:

Německo: Grubauer - Reul, Ehrhoff, Müller, D. Seidenberg, Abeltshauser, Hördler, Krueger - Y. Seidenberg, Kahun, Kink - Reimer, Draisaitl, Ehliz - Plachta, Hager, Macek - D. Wolf, Schütz, Tiffels - Fauser. Trenér: Marco Sturm.

Kanada: Pickard - Parayko, Vlasic, Demers, De Haan, Matheson, Morrissey, Ch. Lee - MacKinnon, Scheifele, Skinner - Simmonds, Giroux, R. O'Reilly - Duchene, Couturier, Killorn - Marner, Point, Konecny - B. Schenn. Trenér: Jon Cooper.