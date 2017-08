Ilustrační foto - Migranti naskakují do nákladního vlaku známého jako La Bestia, Bestie, který na cestě do USA využívají tisíce migrantů k dopravě přes Mexiko.

Ilustrační foto - Migranti naskakují do nákladního vlaku známého jako La Bestia, Bestie, který na cestě do USA využívají tisíce migrantů k dopravě přes Mexiko. ČTK/José Méndez

Ottawa - Kanadské úřady se kvůli nebývalému přílivu běženců ze Spojených států rozhodly otevřít uprchlický tábor poblíž americké hranice. Zařízení, které v současnosti buduje kanadská armáda, bude mít kapacitu až 500 osob, uvedla stanice BBC. Ze stejných důvodů se již začátkem srpna rozhodl Montreal dočasně předělat na středisko pro uprchlíky část olympijského stadionu.

Uprchlíci převážně haitského původu se z USA začali přesouvat na sever v souvislosti s nevstřícnou imigrační politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Za první polovinu letošního roku do Kanady přešlo 4345 žadatelů o azyl, což je výrazný nárůst proti minulým letům. Více než 3300 z toho zamířilo do provincie Quebec, kde se nachází jak montrealský stadion, tak připravovaný tábor u obce Saint-Bernard-de-Lacolle ležící nedaleko hranice s americkým státem New York.

Jen za červenec pak na quebecké území přišlo 1200 lidí, řekla BBC Francine Dupuisová z místní agentury pro pomoc uprchlíkům.

Armádou budovaný tábor počítá s nouzovými lůžky ve vyhřívaných stanech, kde by žadatelé měli čekat na vyřízení svých azylových žádostí.

Trump na jaře oznámil, že ukončí uprchlický program, v jehož rámci nabízely USA azyl haitským uprchlíkům v návaznosti na ničivé zemětřesení z roku 2010. Možnost požádat o azyl vyprší Haiťanům v lednu a někteří z nich se již nyní obávají, že by ochranu v USA nezískali.