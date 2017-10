Praha - Motivovat prvovoliče a mladé lidi, aby šli k nadcházejícím sněmovním volbám, má kampaň Tvoje poprvé. Hravý a dvojsmyslný klip, v němž vystupuje několik osobností populárních u mladé generace, bude až do voleb k vidění na internetu, v některých kinech i vlacích a především na sociálních sítích.

"Kampaň je zcela politicky neutrální. Neříká se v ní, koho volit, ale zdůrazňuje, že je důležité se voleb zúčastnit," řekli dnes novinářům organizátoři akce z Institutu politického marketingu.

Zpěvák Tomáš Klus, autorky blogu A Cup of Style, zpěvák Adam Mišík, návrhářka Alex Monhart, modelka Natálie Kotková, malířka Léna Brauner, herec Vincent Navrátil a dokumentarista Janek Rubeš se v odlehčeném spotu svěřují, jaké byly jejich první volby, a vyzývají mladé, aby i oni přišli 20. a 21. října hlasovat.

Na webových stránkách tvojepoprve.cz najdou zájemci kromě klipu také volební kalkulačku s nápovědou, jaká strana je komu nejbližší, nebo podrobný návod, jak volit. Lidé se mohou do kampaně sami zapojit tím, že se vyfotí s volební obálkou a umístí ji na sociální sítě, nebo si udělají selfie u volební urny a motivují ostatní. Na podporu volební účasti mladých se v předvečer otevření volebních místností 19. října uskuteční také běh pod heslem "Běžíš? Volíš!", jehož tváří bude badmintonista Petr Koukal.

Volební účast lidí od 18 do 26 let se v Česku pohybuje kolem 25 procent, nejméně ze všech věkových skupin. "České politické strany nevěnují mladým lidem v kampani pozornost, protože tato skupina chodí k volbám velmi málo, a pro strany je tak zajímavější zaměřit se na starší lidi. Volby jsou ale i pro mladé, a proto jsme se rozhodli pozitivně motivovat generaci nejmladších voličů," uvedla spoluautorka projektu Alžběta Králová. "Jít k volbám není ani trapné, ani zbytečné. Naopak. Rád jsem se podílel na tomto projektu, abych mohl všem mladým vzkázat, že každý hlas se počítá a že jedině společně můžeme něco změnit," dodal Mišík.

Letos by podle údajů Institutu politického marketingu mělo jít poprvé k volbám zhruba 100.000 osmnáctiletých lidí a dalších asi 360.000 lidí ve věku 18 až 21 let, kteří před čtyřmi lety ještě nemohli volit do Sněmovny. Celkový potenciál věkové skupiny 18 až 26 let odhadli odborníci na necelý milion voličů.

Před volbami v roce 2010 vzbudilo pozornost kontroverzní video "Přemluv bábu a dědu, aby nevolili levici". Herci Martha Issová a Jiří Mádl v něm nešetřili kritikou levicové politiky, ale ani drsnými poznámkami na adresu seniorů. Vyvolal proto i nesouhlasné reakce. Klip ale podle Issové neměl být nevraživý vůči starým lidem. Mířil prý proti těm, kteří jsou apatičtí a volí jen větší pohodlí.