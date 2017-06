Praha - Na zanedbávání a týrání seniorů v seniorských domovech, nemocnicích či léčebnách má upozornit nová kampaň organizace Život 90. Tři videospoty vycházejí ze skutečných příběhů a přibližují zacházení s klienty v zařízeních. Zachycují nedůstojné krmení, necitlivý přístup k člověku s inkontinencí či přivazování k židli. Na dnešek připadá světový den proti násilí na seniorech.

"Nechceme dělat skandál, ale otevřít diskusi. Nechceme skandalizovat pečující a dehonestovat je. Pečující má těžkou roli, je to nesmírně obtížná pozice a společensky nesmírně podhodnocená, nejen finančně. Přináší to s sebou pak to, že se na ni hlásí ten, kdo nedostal jiné místo. Přitom to ovlivňuje kvalitu života lidí, kteří v domově žijí deset či dvacet let," řekl šéf organizace Život 90 Jan Lorman.

Podle něj pečovatelé a pečovatelky bývají často "bezradní a na konci sil" a je nutné jejich podmínky zlepšit. Poskytovatelé péče a odbory si dlouhodobě stěžují na nízké výdělky v sociálních službách a přetíženost personálu. Kvůli malým odměnách totiž mnozí lidé obor opouštějí a nové pracovníky se nedaří získat. V zařízeních chybí několik tisíc pečovatelek a pečovatelů.

Vláda nedávno rozhodla o zvýšení mezd a platů v sociálních službách od července o 23 procent. Podle informačního systému o průměrném výdělku si loni pečovatelé v sociálních službách či domácnostech seniorů vydělali v průměru 19.058 korun hrubého i s odměnami a všemi příspěvky. Polovina pracovníků ale nedosáhla na 18.821 korun hrubého.

Spolek Život 90 poukazuje na špatné zacházení, omezování jídla a nápojů, nedostatek soukromí i respektu. Například někde lidé s inkontinencí nedostávají dostatečně pít. Ležící klient mívá sice na stolku sklenku s vodou, ale tak, aby na ni nedosáhl. Obyvatelé zařízení nemohou být se svou návštěvou o samotě a nemohou v soukromí telefonovat. Dostávají také léky k utlumení, vypočítal Lorman.

Videospoty vznikly podle skutečných událostí, i když jsou hrané. Senioři totiž o svých zkušenostech veřejně mluvit moc nechtějí. "Jsme limitováni tím, co dokážeme sehrát. Zachycujeme například příběh seniora s inkontinencí. Je to častý problém. Člověk se za to stydí a někdo ho přebaluje takovým způsobem, kdy mu dává nevybíravě najevo, že to nevydržel. Ten člověk se propadá hanbou, přitom za to nemůže," popsal Lorman.

V dalším spotu diváci uvidí přivazování seniora k židli "v jeho zájmu", aby nespadl a neublížil si. V posledním z příběhů starý muž už nechce jíst, i když se dokáže navečeřet sám. Pečovatelka mu jídlo nutí a krmí ho proti jeho vůli. Do pokoje navíc stále někdo chodí.

"Když si řekneme, že by se tohle stalo mé mámě, nechceme to. Nebo chceme?" dodal Lorman.

Senioři, kteří nevhodné zacházení zažili, se mohou obrátit na krizovou linku Senior telefon 800 157 157. Je bezplatná a funguje nepřetržitě. Zavolat na ni mohou i lidé, kteří mají na podobné chování podezření.

Ke spotům se nyní dodávají titulky, poté je Život 90 zveřejní na internetu. Už dřív připravil videa o násilí na seniorech v domácnostech.