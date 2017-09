New York - Nová šampionka tenisového US Open vzejde v New Yorku z utkání kamarádek Sloane Stephensové a Madison Keysové. Americké premiantky v grandslamovém finále čeká poslední bitva ve Flushing Meadows v sobotu od 22:00 SELČ.

Obě si v minulosti zahrály jednou semifinále Australian Open, Stephensová v roce 2013 a Keysová o dva roky později. Až nyní ale došly o krok dál. "Ani nevím, jak jsem se sem dostala. Tvrdou prací, tak to funguje," řekla Stephensová.

Vzájemnou bilanci na okruhu WTA vede Stephensová. V jediném souboji porazila Keysovou předloni na tvrdém povrchu v Miami ve dvou setech.

O Stephensové se dlouho mluví jako o talentu. Přibrzdilo ji ale zranění nohy, kvůli kterému nehrála od loňského konce srpna a vrátila se až letos ve Wimbledonu. Tam vypadla v prvním kole a v Torontu a v Cincinnati už došla do semifinále.

"Během zranění jsem zjistila, že jsem bojovnice a mám elán. A teď jsem ve finále a ještě k tomu tady, na domácím grandslamu. Jsem nadšená a pyšná," řekla v open éře teprve čtvrtá nenasazená finalistka US Open.

S Keysovou ji pojí velké kamarádství. "Jsme si hodně blízké. Proto to bude těžké," řekla Stephensová. "Sloane je teď úplně nová a mám dojem, že tenis jednoduše miluje, proto hraje tak dobře," doplnila Keysová.

Začátkem července byla čtyřiadvacetiletá Stephensová na 934. místě světa, na US Open startuje po zranění díky chráněnému žebříčku, a v případě zisku titulu se dostane do světové dvacítky. O dva roky mladší Keysovou posune triumf ze šestnácté na devátou příčku.

Ani Keysová letos nehrála od začátku sezony. Svěřenkyně bývalé jedničky Lindsay Davenportové vynechala první dva měsíce kvůli operaci zápěstí. "Nebylo nejsnazší se vracet, ale byla jsem zpočátku nadšená, že vůbec hraju," řekla.

Znovu po třech letech bude mít letos každý z grandslamů jinou vítězku. V lednu triumfovala na Australian Open Serena Williamsová z USA, na French Open Lotyška Jelena Ostapenková a ve Wimbledonu Španělka Garbiňe Muguruzaová.

Pro vítěze dvouher je letos ve Flushing Meadows připraveno 3,7 milionu dolarů, v přepočtu (82 milionů korun).