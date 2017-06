Praha - Za neúspěchem iniciativy TOP 09 vytvořit před volbami blok stran "od středu na pravo" stálo podle šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska především to, že ostatní strany vážně uvažují o vládě s hnutím ANO a jeho předsedou Andrejem Babišem. Kalousek v dnešním rozhovoru ČTK řekl, že TOP 09 vylučuje spolupráci s ANO, ať už by Babiš v koalici osobně byl, nebo nebyl. Babiš, jeho někdejší firma Agrofert a ANO jsou podle něj totiž jeden nedělitelný organismus. Vedle dlouhodobých priorit, kterými jsou pro TOP 09 reforma penzí, definování nadstandardů ve zdravotnictví a zavedení školného na vysokých školách, chce strana voliče před říjnovými volbami oslovit návrhy v oblasti vzdělávání a vědy.

Kalousek o možném vytvoření bloku pravicových stran hovořil koncem minulého roku, z projektu ale sešlo. Podle Kalouska byla ale oficiální zdůvodnění spíš zástupná. "Jeden jediný relevantní důvod řekl pan předseda (KDU-ČSL Pavel) Bělobrádek, že by jim dělalo problém být na společné kandidátce s jejich bývalým předsedou," řekl ČTK někdejší lídr lidovců Kalousek.

Výhrady KDU-ČSL však podle Kalouska bylo možné vyřešit. "To je ten nejmenší problém. Ta myšlenka toho společného bloku byla pro mě do té míry lákavá, že jedna politická kandidatura nebo kariéra jednoho Kalouska v tom byla naprosto marginální maličkost, snadno odstranitelná," řekl.

Skutečné důvody, proč nevznikla koalice, vidí Kalousek jinde. "Možná se kolegové budou zlobit, ale jsem o tom přesvědčen, že v té době měli už úplně jinou strategii. Že vyhledávali co nejvýhodnější místo do konkurzu na to, koho si Andrej Babiš vezme do vlády. A tohle byla úplně jiná strategie, která nevyhovovala tomu, pro co se rozhodli," uvedl.

Kalousek nesouhlasí s tím, že by byl rozdíl v tom, jestli by ANO v případné koalici reprezentoval Babiš, či nikoliv. "To je pochopitelně úsměvná klička, to nikdo nemůže brát vážně. Všichni víme, že hnutí ANO, Agrofert a Andrej Babiš jsou jeden nedělitelný organismus. A je úplně jedno, zda to pan předseda Babiš bude řídit ze Strakovky nebo z Agrofertu," řekl.

Hnutí ANO je vedle komunistů jedním ze subjektů, které chtějí změnit systém liberální demokracie v Česku, uvedl Kalousek. "Na systém s mnohem autokratičtějšími a oligarchičtějšími prvky. A žádná demokratická strana by na tom neměla spolupracovat. To je náš postoj, jsme jediní, kteří to říkáme zcela jednoznačně," dodal.

Prioritou pro budoucnost Česka musí být podle TOP 09 vzdělávání

Česko podle něj musí reagovat na nynější obrovské technologické změny, pokud nechce zůstat levnou montovnou, a brát ji jako výzvu, kterou využije. "Díky tomu společnost výrazně zbohatne, ovšem za předpokladu, že bude konkurenceschopná. Konkurenceschopná bude jen za předpokladu, že bude vzdělaná," míní Kalousek.

Vedle obrany proto TOP 09 považuje za absolutní prioritu vzdělávání, vědu a výzkum, a to i rozpočtově. Chce proto do regionálního školství dávat navíc 30 miliard korun. Prosazuje také, aby pokud možno každý středoškolák během střední školy strávil alespoň půl roku v zahraničí na jiné škole.

Ubrat chce TOP 09 naopak ve státní správě a na dotacích. Současná vláda podle něj nabrala 30.000 nových státních zaměstnanců, pětinu z toho úředníků, aniž by to kdokoli poznal na veřejných službách. Stejně tak podle něj bobtnaly státní nákupy, vládní spotřeba či některé neefektivní sociální dávky.

Už v roce 2021 namísto vládou deklarovaného roku 2024 by TOP 09 chtěla naplnit závazek investic dvou procent hrubého domácího produktu (HDP) do obrany. Stejně tak slibuje jedno procento HDP posílat do kultury. Při výstavbě vysokorychlostních tratí a dálnic chce využít privátní peníze.

Pokud strana vstoupí do vlády, počítá se zrušením části regulací zavedených současnou vládou. "Seznam nesvobody neobsahuje zdaleka jen elektronickou evidenci tržeb, jsou tam i šmírovací centrální registry, kde stát o svém občanovi ví skutečně opravdu všechno. I to, do čeho mu vůbec nic není," uvedl.

Program TOP 09 zahrnuje i návrh na osmiprocentní snížení odvodů na sociální pojistné. Výpadek na penzijním účtu bude činit zhruba 30 procent z inkasa z daně z přidané hodnoty (DPH). Právě z tohoto zdroje plánuje Kalousek chybějící peníze nahradit. Postupné snižování odvodů na sociální pojištění je podle něj klíčové pro růst konkurenceschopnosti ekonomiky a to, aby se Češi dokázali přibližovat platům západních sousedů. "Zaměstnavatelé mají oprávněný pocit, že platí za svého zaměstnance obrovské peníze, a zaměstnanci mají oprávněný pocit, že si domů nesou velmi malou výplatu. Je to proto, že 50 procent z toho si bere stát," řekl Kalousek ČTK.

"Osm procent na sociálním pojištění by byl ten první krok, nevylučuji, že by musel být ve čtyřletém období rozložen třeba do dvou kroků, ale osm procent považujeme za minimum," konstatoval.

TOP 09 je pro co nejrychlejší přijetí eura

TOP 09 je pro co nejrychlejší přijetí eura v České republice. Členství v eurozóně bude podle Kalouska tvořit v budoucnu hranici v rámci vícerychlostní Evropy. Na váhání kolem eura už není z politických důvodů čas, Česko by se nemělo ocitnout v pomalém pruhu už jen proto, že označení je spíš eufemismem pro pomalé odpadávání, řekl Kalousek ČTK v dnešním rozhovoru.

"Myslíme vážně, že už není čas na to váhat s eurem," uvedl. Existuje podle něj řada ekonomických důvodů, proč společnou evropskou měnu zavést v Česku. "Ale tam by se mohlo mluvit ještě o nějaké časové vůli. Ale po brexitu přišel i důvod politický. Jakkoliv z toho nemáme vůbec žádnou radost, tak se zdá být dvourychlostní Evropa realitou," řekl Kalousek ČTK.

Hranice mezi různými rychlostmi přitom podle něj bude kopírovat hranici eurozóny. "My nechceme, aby jela Česká republika v pomalém pruhu už jenom proto, že pomalý pruh pokládáme za eufemismus pro pomalé odpadávání," řekl. Česko by podle něj během procesu přijímání eura mohlo využít zkušeností bývalého viceguvernéra České národní banky, europoslance Luďka Niedermayera, který je kandidátem TOP 09 na ministra financí.

Rozhodnutí ohledně přijetí eura by podle Kalouska mělo padnout rychle. "Také nás tam někdo musí vzít, tam se nevstupuje, tam se přijímá. Tady ale nemám tolik obav, žádná země, která kdy vstupovala, nebyla tak dobře připravená," konstatoval. Ideální by bylo, kdyby se celý proces připojení k eurozóně stihl během jednoho volebního období, ale není to podle něj nezbytnou podmínkou.

Politické důvody k přistoupení je nyní nutné vytknout před závorku, uvedl Kalousek, existuje ale řada ekonomických výhod. "Větší stabilita měny, větší jistota investorů, odpadnou náklady na pojišťování kurzových rizik," řekl. Za nevýhody považuje ztrátu suverenity v měnové politice, ale naopak zásadně odmítá argument, že by měl odchod od koruny vést ke zdražování. Existuje podle něj řada vyzkoušených postupů, jak tomu bránit.

Pokud by se v případné povolební koalici TOP 09 na přijetí eura s ostatními stranami neshodla, chtěla by být pojistkou maximální snahy o směřování do rychlého evropského pruhu. "My nevstoupíme do žádné jiné vládní většiny než demokratické. Za předpokladu, že většina té vládní většiny si euro přát nebude, tak to logicky neprosadíme, ale budeme aspoň pojistkou," řekl.

Vstup do eurozóny odmítl ve středečním rozhovoru s ČTK předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Podle něj by zavedení společné evropské měny znamenalo, že by Česko ručilo za cizí dluhy a přišlo by o jeden z nástrojů, které pomáhají řešit hospodářské krize. Vedle Babiše euro odmítá například ODS.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) se v květnu vyslovil pro to, aby si Česko stanovilo termín pro přijetí společné měny, rozhodnout o tom podle něj bude muset příští vláda. I podle něj by nepřijetí společné evropské měny mohlo odsunout zemi do pomalejšího pruhu EU. Česko se zavázalo přijmout euro v rámci smlouvy o vstupu do EU v roce 2004.

Kalousek spojuje svou budoucnost v čele TOP 09 s výsledkem voleb

Kalousek spojuje svou budoucnost v čele strany s výsledky říjnových sněmovních voleb. O novém vedení bude TOP 09 rozhodovat na podzimním sněmu po volbách. Do voleb se Kalousek bude věnovat kampani, ve které TOP 09 vsadí na sociální sítě i přímý kontakt s voliči.

"To samozřejmě záleží na výsledku voleb, teď bych jako správný lídr měl říct, budu kandidovat, protože budeme úspěšní, a úspěšný předseda obhajuje. Já pevně doufám, že takto to bude," řekl v rozhovoru s ČTK na dotaz, zda se bude o nejvyšší stranickou funkci znovu ucházet. "Pokud by se ale voliči rozhodli jinak, pak by mi to nedalo oprávnění, abych se o to ucházel znovu, takže rozhodnou voliči ve volbách," doplnil. Preference TOP 09 se nyní pohybují zhruba pod deseti procenty.

Kalousek je spokojen s mixem ve vedení strany. "Máme tři místopředsedkyně, jsme strana, která je zásadně proti ženským kvótám, ale na rozdíl od jiných stran, které ty kvóty prosazují, my máme padesátiprocentní zastoupení žen v předsednictvu. Ten ženský prvek je tam velmi důležitý. Jsem spokojený i s věkovým mixem, to vedení strany jsou od těch starších a moudřejších až po mladé, dynamické a progresivní. Každý z nich je profesionál, každý dělá práci na základě svých hlubokých znalostí i politických zkušeností, mají oboje," konstatoval.

Do kampaně TOP 09 vloží 60 až 70 milionů korun, použije mimo jiné peníze z darů a menší částku si půjčila. "Velká část kampaně se bude odehrávat na sociálních sítích, protože ten náš potenciální volič je na sociálních sítích přítomen. V horké fázi kampaně budeme používat i plakátovací a billboardové plochy, byť v omezené míře. Ale opravdu až v té horké fázi. To, co je samozřejmě klíčové a nejefektivnější, je konkrétní setkávání s lidmi, kontaktní volební kampaň a ta musí probíhat celé volební období," uvedl Kalousek.

Do kampaně se už podle Kalouska také zapojil čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. "Pan čestný předseda je pražský lídr a jeho energie je taková, že dokonce je lídrem jednoho z týmů TOP 09, které jezdí po celé republice," uvedl. Vzpomenul, že před prezidentskou volbou, ve které stál Schwarzenberg proti současnému prezidentovi Miloši Zemanovi v druhém kole, se mluvilo i o tom, že je Schwarzenberg o sedm let starší než současný prezident a že by zdravotně nevydržel. "Porovnáme-li dnes kondici pana prezidenta s naším čestným předsedou, myslím, že by mu mohl tu kondici závidět kdejaký sedmdesátník," uzavřel.

Zeman bude podle Kalouska po volbách usilovat o maximální roli

Prezident Miloš Zeman bude podle Kalouska po podzimních sněmovních volbách usilovat o to, aby hrál maximální roli. Kalousek řekl, že záleží na odhodlání demokratických stran, zda to hlavě státu umožní. Z dosavadních kandidátů na prezidenta podle Kalouska plní kritéria TOP 09 nejlépe bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš.

Zeman bude čtvrt roku po volbách do Sněmovny obhajovat prezidentský mandát a podle Kalouska bude chtít hrát maximální roli. "Jako vždycky. Je to otázka strategie a odhodlání demokratických stran, jestli mu to umožní, nebo ne. Já jsem připraven udělat vše pro to, aby příliš velký prostor k vlastní úvaze neměl," řekl ČTK.

Nechtěl spekulovat o tom, zda ostatní strany nemohou váhat s podporou kandidátů kvůli tomu, aby po volbách měly dobré vztahy se Zemanem. "Zeptejte se jich, já si myslím, že není fér vůči voličům kličkovat. My říkáme ty věci otevřeně jako jediní," uvedl Kalousek. Zopakoval, že TOP 09 vylučuje spolupráci s komunisty a ANO, ať už by v koalici figuroval šéf hnutí ANO Andrej Babiš nebo ne.

V případě prezidentských kandidátů má TOP 09 čtyři jednoduchá kritéria, uvedl Kalousek. "Chceme, aby to byl demokrat, měl úctu k ústavě a ústavním zvyklostem. Aby ukazoval směr země jednoznačně na Západ a neustále neznejišťoval spojence v Evropské unii a NATO svými výroky. Jsme si jisti, že ČR patří do srdce Evropy a ne do zadku Asie," uvedl. Posledním kritériem je to, aby prezident nedělal Česku ve světě ostudu.

Zeman podle Kalouska nevyhovuje ani jednomu kritériu. Nejlépe naopak v očích TOP 09 požadavky splňuje Drahoš. "Já ale nevylučuji, že kdyby přišel někdo s vlastnostmi pana profesora Drahoše a navíc měl významné politické zkušenosti, teď nebudu nikoho jmenovat, tak bychom o tom (podpoře) mohli přemýšlet," dodal.