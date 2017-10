Praha - Kampaň před letošními volbami do Poslanecké sněmovny doprovází podle šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska větší tlak i napětí než dříve. V dnešním předvolebním rozhovoru Kalousek ČTK řekl, že hlavním motivem kampaně navíc tentokrát není ideologický střet mezi pravicí a levicí, jako tomu bylo dříve, ale rozhodnutí o tom, jak svobodní budou v budoucnu čeští občané. Kalousek chce s TOP 09 ve volbách dosáhnout na dvouciferný výsledek, skutečným úspěchem však podle něj bude to, pokud bude možné vytvořit demokratickou a prozápadně orientovanou vládu.

"Kampaň byla, řekl bych, napnutější a doprovázena mnohem většími tlaky zejména v médiích a myslím si, že i v agenturách veřejného mínění," řekl ČTK Kalousek. Výsledky některých průzkumů totiž považuje za podivné. "Ale je to logické, je to způsobeno tím, že do volné soutěže politických stran vstoupila již před čtyřmi lety korporace s neomezenými zdroji, která může pochopitelně mimo oficiální volební účet vytvářet efektivní tlak na celou řadu institucí," řekl ČTK Kalousek ve zjevném odkazu na předsedu ANO Andreje Babiše a firmu Agrofert, která je nyní součástí jeho svěřenského fondu.

V kampani se tak podle Kalouska vytratil klasický konflikt mezi levicí a pravicí a jejich opačným přístupem k přerozdělování či regulaci. "O co v těch volbách jde, je o prioritu výše. A sice to, zda zůstaneme suverénní a svobodní občané, kteří se mohou spolehnout na férové chování svého moderního státu, nebo zda budeme zastrašení zaměstnanci jakéhosi holdingu, kteří si nebudou moci být jisti vůbec ničím," konstatoval Kalousek.

TOP 09 v posledních volbách do Sněmovny získala 11,99 procenta hlasů a letos by chtěla znovu překročit desetiprocentní hranici. "Stanovili jsme si za cíl dvouciferný výsledek, já jsem stále přesvědčen, že ho dosáhneme," uvedl Kalousek. Skutečný úspěch podle něj však bude, pokud výsledek umožní sestavit demokratickou a prozápadně orientovanou vládu. "Tedy vládu bez ANO a KSČM. Záleží na všech výsledcích, ne jen na našem. Budeme-li mít 12 procent a nebude možné sestavit demokratickou prozápadně orientovanou vládu, tak to budu chápat jako neúspěch těchto voleb nejen jako předseda strany, ale i jako občan," řekl.

TOP 09 má na kampaň asi 70 milionů korun, takže nedosáhne o 20 milionů vyšší hranice, kterou je letos nově omezen rozpočet jednotlivých stran. "My jsme pro ten zákon nehlasovali, protože si myslíme, že nepřináší nic dobrého. Potíže s tím ale samozřejmě nemáme, kromě větší administrativy," řekl. Nutnost nižších útrat u ostatních stran se podle něj projevuje tím, že je "méně polepená země". "Protože to jsou ty reklamy, které se (dohledovému) úřadu dobře počítají," uvedl.

TOP 09 chce reformy a zrušit opatření omezující svobodu

Pro TOP 09 bude podle jejího předsedy Miroslava Kalouska v novém volebním období prioritou prosazení reforem, ale také odstranění některých zákonů, kterými současná vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) omezila svobody občanů. Kalousek v předvolebním rozhovoru s ČTK řekl, že v již předloženém rozpočtu na příští rok by měly být posíleny investice. Mnoho však podle něj s finančním plánem na příští rok již udělat nejde, aby Česku nehrozilo rozpočtové provizorium.

Kalousek uvedl, že Sobotkova vláda během čtyř let promarnila šanci prosadit důležité reformní předpisy, které slibovala. "Nebyla schopna je prosadit, ale ani předložit," řekl. Jmenoval reformu zdravotního pojištění, penzijního systému nebo vzdělávání. "To jsou tři klíčové reformy, které určí naši prosperitu a konkurenceschopnost v budoucnosti," dodal.

Kabinet podle něj navíc "utahoval šrouby" kolem lidské svobody. TOP 09 je v květnu shromáždila na tzv. Seznamu nesvobody, kam zařadila zhruba 20 opatření včetně elektronické evidence tržeb, kontrolního hlášení nebo Národního registru hrazených zdravotních služeb. "To se týká i celé řady centrálních registrů, kde občan ztratil soukromí, protože stát o něm ví úplně všechno včetně jeho zdravotního stavu," uvedl Kalousek.

"Ty reformy je třeba předložit a snažit se je prosadit. A ty šrouby je třeba uvolnit, tedy ty věci co nejrychleji zrušit a vrátit lidem ztracené soukromí," řekl. Důležité podle něj také je vrátit lidem důvěru v demokratické instituce a férové chování státu.

Vláda v závěru září poslala do Sněmovny rozpočet se schodkem 50 miliard korun, který opozice kritizovala. "Jistě je na místě snížit celou řadu provozních výdajů státu a posílit investice, vláda měla k dispozici zhruba o 200 miliard víc, než jsme měli my v krizových dobách, přesto plánuje o desítky miliard na investice méně," upozornil Kalousek.

V rozpočtu podle něj nabobtnala spotřeba státu, ať už v nákupech, provozních výdajích či v počtu státních zaměstnanců. "Bohužel ten deficit na příští rok je výsledkem tříleté rozpočtové politiky a nedá se spravit ze dne na den, protože vláda za ty tři roky přijala mnoho závazků, ať už zákonem, nebo pracovními smlouvami, které se samozřejmě ze dne na den vypovědět nedají. Ani génius by nebyl schopen na rok 2018 předložit vyrovnaný rozpočet, to prostě nejde," uvedl někdejší ministr financí.

Kalousek míní, že hned po volbách by měly být posíleny investice na úkor úspor. "A to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat, aby mohl být rozpočet v lednu schválen a nehrozilo rozpočtové provizorium. Pak udělat co nejrychleji strukturální změny v rozpočtu tak, aby už na rok 2019, nejpozději 2020, se předkládal rozpočet vyrovnaný. To znamená méně mandatorních a kvazimandatorních výdajů," uvedl.

Kvůli Babišovi Kalousek nevylučuje jednání s demokratickou levicí

Společným jmenovatelem příští vlády by měla být podle šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska liberální parlamentní demokracie a právní stát. TOP 09 proto už před hlasováním o novém složení Sněmovny z případných povolebních jednání vyloučila favorita voleb hnutí ANO vedené Andrejem Babišem a KSČM. Kalousek v rozhovoru s ČTK řekl, že ze stejného důvodu nevylučuje vyjednávání i s levicovými demokratickými stranami. "A tam samozřejmě by programové kompromisy musely být veliké," uvedl.

Babiš je v kauze Čapí hnízdo podle Kalouska podezřelý z toho, že je podvodník. A nepochybně je bývalý komunistický udavač, řekl Kalousek.

Slovenský ústavní soud ve čtvrtek zrušil rozhodnutí slovenského nejvyššího i krajského soudu, podle nichž je Babiš neoprávněně veden ve svazcích československé tajné policie StB jako agent. Soud vrátil případ odvolacímu krajskému soudu v Bratislavě k novému projednání. Babiš se hodlá bránit soudní cestou a chystá se žalovat slovenské ministerstvo vnitra.

"Ale i kdyby (Babiš) byl čistý jak lilie, tak při politice, kterou aplikuje, a při cílech, které sleduje, by došlo k tomu, že bychom přestali postupně být svobodnými suverénními lidmi. Stali bychom se zastrašenými zaměstnanci jakéhosi holdingu, kteří si nemohou být jisti tím, co s nimi ta moc bude dělat zítra," uvedl Kalousek.

"My jasně férově říkáme, s kým jednání nepovedeme, že nepovedeme koaliční jednání s hnutím ANO ani s komunisty, protože chtějí mnohem autokratičtější správu země, než je liberální demokracie. Všude jinde musíte hledat kompromisy, a ty kompromisy odpovídají politické síle, kterou vám dají voliči," konstatoval.

V současné politické situaci jsou podle Kalouska přirozeným partnerem TOP 09 všechny demokratické strany, které by měly mít demokracii a právní stát na prvním místě svého programu.

Kdyby se Babiš do čela vlády dostal, znamenalo by to podle Kalouska ohrožení svobod dosažených po listopadu 1989, ale také nesmírně velkou ostudu před civilizovaným světem. "Takové lidi si většina civilizovaných zemí do čela nedává. Také by to znamenalo velké překážky v mezinárodních jednáních," myslí si.

Strategii, se kterou do jednání půjde, pokud TOP 09 uhájí místo ve Sněmovně, Kalousek připravenou má. "Na všechny varianty, samozřejmě. Na to už jsem příliš starý pes, abych je neměl," uzavřel.

V předvolebních průzkumech se TOP 09 pohybuje na hraně pro vstup do dolní parlamentní komory.

Na českou kampaň má podle Kalouska vliv i ruská propaganda

Do české předvolební kampaně se podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska promítá i činnost ruské rozvědky a její propagandy. Kalousek v předvolebním rozhovoru ČTK řekl, že její aktivity se projevují v celé společnosti, protože má v tuzemsku spoustu pomocníků od Pražského hradu až po některá média či občanská sdružení a spolky. K ruské imperiální moci mají vstřícný vztah prezident Miloš Zeman i předseda ANO Andrej Babiš, uvedl.

Kalousek upozorňuje na to, že Babiš i Zeman během krátké doby zpochybnili sankce uvalené na Rusko kvůli obsazení Krymu a konfliktu na východní Ukrajině. "V posledních 14 dnech dva významní politici pronesli jasná slova na adresu ruských sankcí. Pan prezident dokonce v Radě Evropy, což pokládám za skandální. Nicméně řekl to několik dní po tom, co to pronesl pan předseda Babiš do novin. O vstřícném vztahu těchto dvou pánů k ruské imperiální moci nelze podle mého názoru pochybovat," řekl Kalousek ČTK.

Babiš, jehož hnutí ANO je favoritem voleb, minulý týden v Hospodářských novinách uvedl, že sankce Rusko nepřinutily, aby Krym opustilo. Zeman v úterý v Parlamentním shromáždění Rady Evropy anexi označil za "fait accompli", tedy hotovou záležitost. Navrhl, aby se Kyjev a Moskva dohodly na kompenzaci. Výrok kritizovali diplomaté, distancovala se od něj i česká vláda.

Vliv ruské propagandy se podle Kalouska projevuje v celé společnosti. "Tady se to velmi dobře dělá, protože mají spoustu domácích pomocníků od Hradu přes vládu, Poslaneckou sněmovnu, média až po občanská sdružení a spolky," řekl Kalousek. Denně je proto podle něj možné číst a slyšet o ruských zájmech.

V šíření propagandy jsou bezpochyby aktivní ruské tajné služby, uvedl Kalousek. "Byly v tom aktivní ve všech zemích v Evropské unie, pravděpodobně i ve Spojených státech, o to více jsou v tom aktivní v zemích, které dodnes pokládají za své satelity a kde nechtějí ztratit svůj vliv, nebo chtějí zpátky svůj vliv získat," uvedl.

Za veřejné tajemství považuje to, že Rusové podporovali krajně pravicovou političku Marine Le Penovou ve francouzské prezidentské kampani nebo v nedávných volbách v Německu Alternativu pro Německo (AfD). "Není pochyb o tom, jaké subjekty podporují tady, protože Rusko si logicky, a já ho v tom chápu, nepřeje mít silnou Evropu za svými hranicemi, to znamená rádi podpoří subjekty, které budou dělat vše pro to, aby se Evropa rozdrobila a nebyla akceschopná," řekl.