Göteborg - Obrovsky zklamaný, naštvaný, ale zároveň hrdý na to, jakou stopu Sparta v Evropě při svém vystoupení v Lize mistrů zanechala, byl po finále její kouč Jiří Kalous. Těsná prohra s Frölundou bolela. O to více, že po nepovedené druhé třetině se Pražané za stavu 2:3 obdivuhodně zvedli a jeden z nejlepších celků Evropy současnosti mačkali před gólmanem Johanem Gustafssonem.

"Strašně mě štve ten konec, ve třetí třetině jsme hodně tlačili a byli lepší než Frölunda. Jenže na to se nehraje - převahu musíme využít gólově. Sice jsme vyrovnali, to byla paráda, ale jeden gól nám nakonec chyběl," řekl Kalous novinářům. "Ten závěr mě hodně mrzí, ale jsem pyšný na kluky. Na to, jakou cestou prošli a že se dostali až do finále. I když je to pro nás hodně hořký konec," doplnil Kalous.

Gól Niklase Lasua v čase 61:27 byl velkou ránou. Sparťané ani v sedmém utkání tohoto ročníku Ligy mistrů v soupeřových arénách neprohráli v základní době, přesto museli poté sledovat, jak pohár nazvaný European Trophy přebírá soupeř.

"To je hodně těžké sledovat. Frölunda je výborný tým. A gratuluji jim k vítězství. Člověk musí umět přijmout porážky. Když se z nich navíc poučí, je to dobře. Ale jsem opravdu hrozně naštvanej. Jsou v tom velké emoce; dostali jsme se takhle daleko a když pak skončíte druzí, je to těžké," nezastíral Kalous.

"Každá porážka mrzí, ať už je o gól, nebo jinak. Bylo to v prodloužení a tu chybu jsme bohužel udělali my. Špatně jsme sehráli útočné pásmo a odevzdali kotouč. Nepodařilo se nám získat puk zpátky, neodrazil se k nám, nemohli jsme do útoku. Oni pak měli výborný tah do branky a spadlo jim to tam. Kromě druhé třetiny, kdy nás dostali domácí pod tlak, jsme však odehráli výborné utkání," uvedl Kalous.

Přiznal, že první třetina stála kvůli mnoha trestným minutám spoustu sil. "Těžce jsme se po ní rozjížděli, ve druhé části to bylo znát. Posledních dvacet minut nám šlo o všechno, nebylo se nač šetřit. Udělali jsme změny v sestavě, stáhli hru na tři útoky a bylo to buď, a nebo. Vyrovnali jsme, ale přesto to nevyšlo," ohlédl se Kalous za utkáním.

Krizovou chvíli v podobě vyloučení jednoho z klíčových forvardů Miroslava Formana do konce utkání již před polovinou první třetiny dobře neviděl. "S odstupem a klidem se na to pak podívám, nechci to teď posuzovat, ale tohle bylo citelné oslabení," připustil Kalous.

Sparta mohla čerpat energii ze zaplněných tribun, kde domácím fanouškům čelilo přibližně 400 fanoušků Sparty, kteří dorazili Pražany povzbudit. "To bylo něco úžasného. Vážně skvělé. Když jsem se v Praze dozvěděl, jaký je o to zájem. Pro celý tým to bylo strašně milé překvapení, byli jsme nadšení. Chci jim opravdu ze srdce poděkovat, protože naši fanoušci byli slyšet a to, že jeli takhle daleko, to je prostě paráda," ocenil Kalous.

Celkově mohl hodnotit působení v Lize mistrů pozitivně. Kromě účasti ve finále těší asistenta reprezentačního kouče Josefa Jandače především fakt, že sparťané byli schopni hrát vyrovnané partie s týmy ze špičkových lig. "Ať už to byli Finové, Švýcaři nebo Švédi. Přes všechny jsme přešli až do finále. A těšila mě i předvedená hra. To, jakým způsobem jsme to dokázali. Máme na čem stavět a od čeho se odrazit," uzavřel Kalous.