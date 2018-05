Praha - Fotbalový reprezentant Tomáš Kalas v sobotu oslavil s Fulhamem postup do Premier League, ale neví, jestli si v jeho dresu anglickou ligu zahraje. Končí mu totiž hostování a zatím se nerozhodlo, zda ho Fulham vykoupí, nebo zda se bude český stoper hlásit 2. července v Chelsea.

"Je tam nějaká dohoda, že mě Fulham musí při postupu koupit, nebo zaplatit za celé hostování. Teď je to v rukou Fulhamu," řekl Kalas novinářům po návratu z Anglie. "Zaúkoloval jsem agenty, ať to zkusí dojednat, co nejrychleji to půjde. Chtěl bych se hlavně po letech na hostováních někde usadit. Pokud by mě Fulham koupil, tak by se mi asi ulevilo," připustil.

Do Chelsea zamířil z Olomouce už v roce 2010, od té doby za ni odehrál jen dva ligové zápasy a jinak hostoval v Arnhemu, Kolíně nad Rýnem, Middlesbrough a nyní ve Fulhamu. A podruhé za poslední tři roky pomohl svému týmu k postupu do nejvyšší soutěže. Nejprve Middlesbrough a letos Fulhamu, když většinu sezony patřil do základní sestavy.

"Vlastně až do února jsem odehrál téměř všechno. Pak jsem se zranil, po vyléčení odjel na nároďák, odkud jsem se vrátil až ve středu a hrálo se už v pátek. Šanci dostal jiný obránce (Matt Targett), chytil se, vyhrávalo se, a pak už do toho trenér nesahal. Chápal jsem to, já bych byl také naštvaný, kdybych dostal šanci, dařilo se mi a trenér mě zas stáhl," uvedl Kalas, který i tak odehrál v sezoně 35 zápasů.

Fulhamu jen těsně unikl přímý postup, když v posledním kole nedokázal vyhrát. "Bohužel ani jeden hráč se nepřiblížil svému průměrnému výkonu. Tak jsme si to museli uhrát v play off. Ale o to hezčí bylo slavit postup na vyprodaném Wembley," prohlásil se vzpomínkami na sobotní finále play off proti Aston Ville na stadionu pro 90 tisíc lidí.

"Postoupil jsem i s Middlesbrough, ale tam jsem nebyl tak zapojený jako teď. Navíc tehdy jsme postoupili přímo, teď to bylo v play off. O to je to možná cennější. Byl to nejhezčí zážitek, jaký zatím mám," řekl pětadvacetiletý stoper.

Sám k triumfu ve finále přispěl v posledních 13 minutách, kdy přišel na hřiště pomoct bránit vedení po vyloučení spoluhráče. "Měl jsem jeden jediný úkol - nedostat gól. Jakmile jsem se dostal k míči, mohl jsem ho odpálit dopředu. Byli jsme pod tlakem, ale nějak jsme to zvládli," řekl.

Ocenil i výkony Matěje Vydry v dresu Derby, které Fulham vyřadil v semifinále play off. "Když už se někdo v této fyzicky velmi náročné soutěži stane králem střelců, tak je to velký úspěch. Zvláště když jeho přednostmi není mlátit se tam se 190 centimetrů vysokými stopery. Každý ho musí považovat za jednoho z nejlepších hráčů v lize," řekl Kalas.

Po náročné sezoně, ve které jeho klub hrál 49 ligových zápasů, ho ještě čekají dva zápasy národního týmu v Rakousku. A i když to pro něj znamená, že bude mít jen tři týdny dovolené před začátkem přípravy, neuvažoval o tom, že by se trenérovi Karlu Jarolímovi omluvil.

"Samozřejmě by bylo lepší mít na odpočinek více času, takhle budu mít čas jen na jednu dovolenou a zas mi začne příprava. Ale reprezentovat je čest. Pořád se hraje o místa v sestavě. Navíc máme možnost srovnat své kvality se soupeři, na které často nenarazíme," připomněl Kalas zápasy s Austrálií a Nigérií.

Radost mu kromě vlastního postupu dělala i Sigma Olomouc, jejíž je odchovancem, když vybojovala čtvrté místo v české lize. "Olomouc sleduju neustále. Hodně se to změnilo s příchodem trenéra Jílka, který je moderní trenér. Mám z toho radost i proto, že s některými kluky jsem vyrůstal nebo se potkal v nároďácích," uvedl Kalas.