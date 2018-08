Alkmaar (Nizozemsko) - Fotbalisté Olomouce se ve třetím předkole Evropské ligy utkají s Kajratem Almaty. Kazašský celek v odvetě druhého předkola v Alkmaaru prohrál 1:2, ale udržel náskok 2:0 ze svého stadionu. Sigma začne příští týden doma.

Hosty v Nizozemsku poslal do vedení ve 28. minutě Bauyržan Islamchan z penalty. Ještě před pauzou srovnal Guus Til. Alkmaar, kterému chyběl zraněný český útočník Ondřej Mihálik, dokonal v nastavení obrat. Proměněný pokutový kop Teuna Koopmeinerse už ale hostům radost z postupu nezkazil.

Záložník Martin Pospíšil jako střídající hráč pomohl Bialystoku gólem k remíze 4:4 na hřišti Ria Ave. Jagiellonia navázala na domácí vítězství 1:0 a slaví postup do třetího předkola.

Bývalý český reprezentant Jaroslav Plašil přispěl asistencí k domácí výhře Bordeaux 2:1 nad Ventspilsem. Girondins potvrdili triumf 1:0 z Lotyšska. Kodaň se stoperem Michaelem Lüftnerem v základní sestavě deklasovala Stjarnan 5:0 a ještě zvýraznila úvodní výhru 2:0 z Islandu. Hattrickem se blýskl bosenský útočník Kenan Kodro.

Tři góly v odvetě vstřelil také Kanaďan Cyle Larin z Besiktase, jehož tým v Istanbulu rozstřílel Tórshavn 6:0 a potvrdil vítězství 2:0 z Faerských ostrovů. Další hattrick večera si připsal Gambijec Musa Barrow z Atalanty Bergamo. Italský tým si v Sarajevu připsal suverénní vítězství 8:0 a nechal zapomenout na úvodní domácí remízu 2:2.

Do další fáze EL postoupily dva ze tří slovenských celků. Slovan Bratislava doma porazil Balzan 3:1 a odčinil překvapivou porážku 1:2 z Malty. Trenčín na svém hřišti porazil Górnik Zabrze 4:1 a navázal na úvodní triumf 1:0. Naopak Dunajská Streda po úvodní domácí prohře 1:3 s Dinamem Minsk prohrála na soupeřově stadionu 1:4.

Odvetná utkání 2. předkola fotbalové Evropské ligy:

Mistrovská část:

Alaškert (Arm.) - Sutjeska Nikšič (Č. Hora) 0:0, první zápas: 1:0, postoupil Alaškert; Flora Tallinn - APOEL Nikósie 2:0 (2:0), první zápas: 0:5, postoupil APOEL; Valletta (Malta) - Zrinjski Mostar 1:2 (0:1), První zápas: 1:1, postoupil Zrinjski; Lincoln FC (Gibr.) - The New Saints (Wales) 1:1 (1:0),první zápas 1:1, postoupili New Saints; SP La Fiorita (San Mar.) - Spartaks Jürmala (Lot.) 0:3 (0:2), první zápas: 0:6, postoupila Jürmala; KF Drita (Kos.) - F91 Dudelange (Luc.) 1:1 (1:0), první zápas: 1:2, postoupilo Dudelange; Crusaders (Sev. Ir.) - Olimpija Lublaň 1:1 (1:1), první zápas: 1:5, postoupila Lublaň.

Nemistrovská část:

Sparta Praha - Spartak Subotica 2:1 (1:0)

Branky: 29. Šural, 66. Plavšič - 75. Čečarič z pen. Rozhodčí: Coltescu - Avram, Orbulet (všichni Rum.). ŽK: Kanga, Plavšič, Šural, Chipciu, Tetteh - Marčič, Miloševič, Vukčevič, Djenič, Perič. ČK: 90.+7 Šural - 81. Marčič. Diváci: 12.068. První zápas: 0:2, postoupila Subotica.

Sparta: Nita - Chipciu (90. Štetina), Radakovič, Kaya, Costa (85. Vatajelu) - Stanciu, Frýdek, Kanga, Plavšič - Šural, Tetteh. Trenér: Ščasný.

Subotica: Perič - Tekijaški, Kerkez, Čalasan (36. Marčič), Vukčevič - Jočič, Šimura - Djuričin (55. Djenič), Glavčič, Savkovič - Čečarič (90. Torbica). Trenér: Gačinovič.

AZ Alkmaar - Kajrat Almaty 2:1 (1:1)

Branky: 41. Til, 90.+4 Koopmeiners - 28. Islamchan z pen. První zápas: 0:2, postoupil Kajrat.

Sestava Almaty: Plotnikov - Vorogovskij, Bateau, Politevič, Sujumbajev - Aršavin (71. Lunin), Felipe, Kuat, Isael - Islamchan (61. Elek) - Eseola (75. Eppel). Trenér: Alós.

Laci (Alb.) - Molde 0:2 (0:2), první zápas 0:3, postoupilo Molde; Trenčín - Górnik Zabrze 4:1 (2:0), první zápas 1:0, postoupil Trenčín; AEK Larnaka - Dundalk (Ir.) 4:0 (3:0), první zápas 0:0, postoupila Larnaka; Slavia Sofia - Hajduk Split 2:3 (1:1), první zápas 0:1, postoupil Hajduk; Dinamo Minsk - Dunajská Streda 4:1 (1:0), první zápas 3:1, postoupil Minsk; Trakai (Litva) - Partizan Bělehrad 1:1 (1:1), první zápas 0:1, postoupil Partizan; Lilleström - LASK Linec 1:2 (0:1), první zápas 0:4, postoupil Linec; Häcken - Lipsko 1:1 (0:0), první zápas 0:4, postoupilo Lipsko; Apollon Limassol - Željezničar Sarajevo 3:1 (1:1), první zápas 2:1, postoupil Apollon; Progrés Niederkorn (Luc.) - Honvéd Budapešť 2:0 (1:0), první zápas 0:1, postoupil Niederkorn; Admira Wacker Mödling - CSKA Sofia 1:3 (0:1), první zápas 0:3, postoupil CSKA; AIK Stockholm - Nordsjaelland (Dán.) 0:1 (0:1), první zápas 0:1, postoupil Nordsjaelland; Vaduz - Žalgiris Vilnius 1:1 (1:0), první zápas 0:1, postoupil Žalgiris; Mariupol (Ukr.) - Djurgarden (Švéd.) 2:1 po prodl. (0:0, 1:1), první zápas: 1:1, postoupil Mariupol; Atromitos (Řec.) - Dinamo Brest 1:1 (1:0), první zápas: 3:4, postoupil Brest; Slovan Bratislava - Balzan (Mal.) 3:1 (1:0), první zápas: 1:2, postoupil Slovan; Asteras Tripolis (Řec.) - Hibernian Edinburgh 1:1 (0:1), první zápas: 2:3, postoupil Hibernian; Vitesse Arnhem - Viitorul Constanta 3:1 (1:0), první zápas: 2:2, postoupil Arnhem; Besiktas Istanbul - B36 Tórshavn 6:0 (2:0), první zápas: 2:0, postoupil Besiktas; FC Kodaň - Stjarnan (Isl.) 5:0 (3:0), první zápas: 2:0, postoupila Kodaň; Maribor - Čikchura Sačchere (Gruz.) 2:0 (0:0), první zápas 0:0, postoupil Maribor; FK Sarajevo - Atalanta Bergamo 0:8 (0:5), první zápas 2:2, postoupila Atalanta; Domžale (Slovin.) - Ufa 1:1 (0:0), první zápas 0:0, postoupila Ufa; FCSB (Rum.) - Rudar Velenje 4:0 (1:0), první zápas 2:0, postoupil FCSB; Sarpsborg (Nor.) - St. Gallen 1:0 (1:0), první zápas 1:2, postoupil Sarpsborg; Bordeaux - Ventspils (Lot.) 2:1 (1:0), první zápas 1:0, postoupilo Bordeaux; Glasgow Rangers - Osijek 1:1 (0:0), první zápas 1:0, postoupili Rangers; Rio Ave - Jagiellonia Bialystok 4:4 (2:1), první zápas: 0:1, postoupil Bialystok; Újpest - FC Sevilla 1:3 (0:1), první zápas: 0:4, postoupila Sevilla; Radnički Niš - Maccabi Tel Aviv 2:2 (1:2), první zápas: 0:2, postoupilo Maccabi; Hafnarfjördur (Isl.) - Hapoel Haifa 0:1 (0:0), první zápas: 1:1, postoupila Haifa; Burnley - Aberdeen 3:1 po prodl. (1:1, 1:1), první zápas: 1:1, postoupilo Burnley; Lech Poznaň - Soligorsk (Běl.) 3:1 po prodl. (1:0, 1:1), první zápas: 1:1, postoupila Poznaň.