Mírov (Šumpersko) - Na jídelní lístek, do betlému či na muzejní výstavu se dostalo v šumperském okrese jméno Jiřího Kajínka po jeho útěku z mírovské věznice. Možná se objeví i v turistických mapách. Při plánování turistické stezky kolem mírovské pevnosti chce obec vyznačit Kajínkovu odbočku. V obci Mírov téma úprku Kajínka téměř před 17 lety ožilo po oznámení jeho propuštění z věznice na základě prezidentské milosti.

Kajínek z mírovské pevnosti uprchnul 29. října 2000, strunou přeřezal mříže v okně a pomocí lana a kotvy se dostal na hradby a odtud dolů. Na "místo činu" se pak vrátil při odpykávání svého doživotního trestu. "Na Mírově se o něm nyní mluví stejně jako všude jinde v republice. Propuštění mu přeju. Znal jsem ho, pracoval jsem ve věznici, několikrát jsem ho pozdravil na chodbě," řekl ČTK starosta Mírova Lubomír Pejchal.

Na fakt, že z mírovské pevnosti Kajínek uprchl, právě teď ale turisté v Mírově nenarazí. Z jídelního lístku místní restaurace po čase zmizela i legendární Kajínkova topinka. Obec však zvažuje, že při plánování turistické trasy kolem hradu Mírova udělá takzvanou Kajínkovu odbočku. "Má to být odbočka, nepůjde o žádnou Kajínkovu stezku. Měla by být součástí stezky kolem hradu, snažíme se na to získat peníze. Mělo by jít maximálně o odbočku, připomenutí, že v těchto místech utíkal," uvedl starosta.

V regionu je ale na slavného vězně odkazů více. Například v roce 2005 se stal Kajínek součástí betlému loštického řezbáře Jaroslava Beneše. Jeho postavička z lipového dřeva v pruhovaném mundúru visí v betlémě dodnes na tenké kožené šňůrce z okna věznice. Lákadlem se stal i v roce 2013, kdy muzeum v Zábřehu na Šumpersku otevřelo výstavu o životě vězňů. Mezi nejzajímavější exponáty tehdy patřilo lano, za jehož pomoci se Kajínek dostal do té doby z nedobytné mírovské pevnosti na svobodu.

Do Mírova občas najdou cestu i jeho fanoušci. Před dvěma lety zde žena z Prostějova pořádala demonstraci za jeho propuštění. "Bylo to dvakrát během roku, bylo to oživení. Šlo zřejmě o nějakou fanynku, vyzývala prezidenta, ať pustí Jirku domů. To se jí dneska splnilo," dodal starosta.

Kajínek na mírovskou věznici vzpomínat v dobrém zřejmě nebude. Před dvěma lety se zde dožadoval přemístění do mírnějšího typu věznice. Stěžoval si na to, jak je s ním kvůli bezpečnostním opatřením přísně zacházeno. "Pořád mě někdo osahává, připadám si jak v gay klubu," uvedl tehdy Kajínek před soudem, který zasedal ve věznici. Soudce tehdy také přesvědčoval, že utéci nechce. "Dělám od roku 2000 vše proto, abych mohl odejít z vězení legálně. Ať už pokusem obnovy řízení nebo vyčkáním na nějakou zákonnou lhůtu. V žádném případě neuvažuju o útěku. Jak bych mohl utíkat, když můj obličej každý pozná," dodal tehdy. Legální cesta na opuštění vezeňské brány mu nakonec vyšla.