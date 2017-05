Praha - Dvojnásobný nájemný vrah Jiří Kajínek byl dnes propuštěn z rýnovické věznice v Jablonci nad Nisou. Byl odsouzen na doživotí, ale prezident Miloš Zeman mu udělil milost. Šestapadesátiletý Kajínek strávil ve vězení 23 let. Prezident již v dubnu uvedl, že není zcela přesvědčen o Kajínkově vině. Kajínek po propuštění novinářům poděkoval, že na něj několik dní čekali. Doufá, že se mu podaří prosadit obnovu procesu.

Uvedl, že chtěl původně vyjít z věznice nepozorovaně, aby mohl jít alespoň kousek do Jablonce pěšky. Během dní se rozhodl projít branou a promluvit s novináři. "Bylo by to sprosté," řekl. Adresu svého budoucího bydliště neuvedl. "Není třeba, aby to každý věděl," dodal. O svůj život se, jak řekl, nebojí. "Radši ale umřu na svobodě, než abych živořil v tom vězení," dodal.

Videozáznam propuštění Kajínka z vězení:

I když se čekání táhlo, byl trpělivý. Čekal 23 let. "Tím, jak Miloš Zeman řekl v Čáslavi na náměstí, že vážně uvažuje o milosti, tak tím pro mě začal zázrak," řekl po propuštění Kajínek. "I kdybych měl čekat další měsíc, tak pořád budu panu Zemanovi vděčný," dodal.

Kajínek dnes novinářům řekl, že už dostal i nabídky práce a některé opravdu zajímavé. "Jako třeba, že bych mohl být účastníkem nějakých firem. Ale byl jsem ve vězení 23 let a všichni víte, že za pět let se doba změní. Takže já se nejdříve potřebuju rozhlídnout, nadechnout se, zvážit situaci, a podle toho se uvidí, co bude dál," poznamenal.

Součástí milosti je sedmiletá podmínka, při níž se Kajínek nesmí dopustit trestného činu. Na její dodržování bude dohlížet Krajský soud v Plzni.

Videozáznam TK Jiřího Ovčáčka:

Milostí dal Zeman zatím sedm, žádná z nich se netýkala násilného trestného činu. Před prezidentskými volbami v roce 2013 řekl, že nebude udělovat milosti s výjimkou striktně omezeného okruhu humanitárních případů.

Kajínek byl odsouzen 23. června 1998. Doživotí dostal za to, že v roce 1993 zastřelil poblíž věznice Bory v Plzni podnikatele Štefana Jandu a jeho bodyguarda Juliána Pokoše, druhý osobní strážce střelbu přežil.

Do povědomí širší veřejnosti se dostal v roce 2000 útěkem z přísně střežené mírovské věznice. Kajínek vinu nikdy nepřiznal, policii obvinil z vykonstruovaného procesu a soudy z předpojatosti. Jeho žádost o obnovu procesu zamítl Vrchní soud i Ústavní soud. V roce 2010 měl premiéru film natočený na motivy jeho příběhu.

Premiér Sobotka lituje, že se z Kajínka stala celebrita

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) nemá radost z toho, že se i v důsledku milosti stává z Jiřího Kajínka celebrita. Kajínka vnímá spíše jakou zápornou postavu. Sobotka to řekl novinářům na dnešním sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Podle odborového předáka Josefa Středuly milost pro Kajínka narušuje důvěru v soudní rozhodnutí. Milost Kajínkovi, který si odpykával doživotní trest za dvojnásobnou vraždu, udělil prezident Miloš Zeman.

"Já nemám radost z toho, že i v důsledku té milosti se z pana Kajínka, který je úkladným vrahem, stává celebrita," řekl Sobotka. Dodal, že pokud je Kajínek nějakou postavou, pak je spíše postavou zápornou.

Rozhodnutí omilostnit na doživotí odsouzeného vězně kritizoval předseda ČMKOS Josef Středula. Obává se toho, že to narušuje důvěru v soudní rozhodnutí. "Čím méně těchto typů kroků, tím lépe pro klid v České republice a důvěru v soudní systém," řekl Středula.

Milost údajně sliboval Kajínkovi už prezident Václav Havel

Kajínek tvrdí, že milost mu sliboval už prezident Václav Havel. Václav Klaus zase prý sliboval, že jeho případ vyřeší. Miloš Zeman nesliboval nic, řekl dnes po svém propuštění novinářům Kajínek.

"V roce 2002 mi Václav Havel slíbil, že než odejde z úřadu, tak že mi udělí milost. Já jsem ve vězení čekal v bezesných nocích s tím, že jsem čekal, že to tak bude. Nenapadlo by mě nikdy, že Václav Havel nedodrží svůj slib," řekl muž, který po třiadvaceti letech vyšel z vězení. Havel mu údajně později řekl, že mu milost dávat nebude, že mu ji dá ten, kdo přijde po něm.

"Přišel Václav Klaus a ten mi deset let říkal, že můj případ sleduje, že můj případ vyřeší, ať vydržím, že se z toho vězení dostanu s jeho pomocí. Po deseti letech Václav Klaus udělil amnestii a na milosti už nedošlo," řekl Kajínek.

Prezident Miloš Zeman mu prý nic nesliboval. "Od začátku říkal, že mi milost dát nechce, ale chce se přimluvit za nový proces mimo Plzeň, protože ta je podjatá," řekl Kajínek. Přes čtyři roky se podle Kajínka prezident přimlouval, u justice ale neuspěl. "Já osobně si to vysvětluju tak, že prezident Zeman se to rozhodl vzít do vlastních rukou a rozhodl se pro milosrdenství. On neřekl, že jsem nevinný, ale rozhodl se pro milosrdenství, ze které mu jsem samozřejmě vděčný," dodal Kajínek.

Text milosti, kterou udělil prezident Zeman Jiřímu Kajínkovi

Text milosti, kterou dnes udělil prezident Miloš Zeman doživotně odsouzenému Jiřímu Kajínkovi. Neobsahuje osobní údaje omilostněného.

Prezident republiky Miloš Zeman se v úterý dne 23. května 2017 rozhodl udělit milost odsouzenému, který vykonává trest odnětí svobody na doživotí uložený mu za trestné činy vraždy, padělání a pozměňování veřejné listiny, maření výkonu úředního rozhodnutí a nedovoleného ozbrojování.

Prezident republiky prominul uvedený trest pod podmínkou, že se omilostněný do 7 let od udělení milosti nedopustí trestného činu (tj. jakéhokoli trestného činu ať již úmyslného nebo nedbalostního). Dodržování podmínky bude podle § 369 trestního řádu a také podle § 68 vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy sledovat soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni. Uvedený soud po uplynutí každého roku podmínky sdělí Ministerstvu spravedlnosti výsledky šetření. Vyjde-li najevo, že omilostněný podmínku nedodržuje, provede soud potřebné šetření i před uvedenou lhůtou a předloží výsledky šetření prezidentu republiky, a to prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti. Pro úplnost dodáváme, že soudu nepřísluší, aby sám vyvozoval závěry o neplnění podmínky, neboť k tomu je oprávněn pouze prezident republiky.

Zdroj: Jiří Ovčáček

ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky