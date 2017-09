Ivrea (Itálie) - Kajakář Vít Přindiš vyhrál závod Světového poháru v Ivree a po třetím vítězství v sezoně se ujal vedení v seriálu. Český slalomář už letos triumfoval v Praze i v Augsburgu, pouze minule v dalším německém dějišti Markleebergu nezvládl semifinále. Do závěrečného závodu sezony, který se pojede za týden v Seu d'Urgell, půjde s třicetibodovým náskokem na německého soupeře Sebastiena Schuberta, který dosud vedl o bod, ale v Itálii ho postihl semifinálový výpadek.

"Našel bych tam ale hned několik chyb. Nečekal jsem, že mi to bude stačit na vítězství, doufal jsem, že by to mohlo být do třetího místa. Budu se snažit udržet v čele žebříčku Světového poháru, ale čeká mě náročný tréninkový týden, takže jsem zvědavý, jak se budu cítit," uvedl Přindiš v tiskové zprávě svazu.

Třetí místo vybojovala v Ivree kanoistka Tereza Fišerová. Při třetím vítězství suverénní Australanky Jessicy Foxové za sebou se prosadila na stupně vítězů poprvé v sezoně. V celkové klasifikaci se posunula za Foxovou na druhé místo.

"Jessica jela neskutečnou jízdu. Já jsem spokojená i s bronzem, jsem ráda, že jsem jízdu dokázala zkorigovat i přes toho šťoucha. Možná, kdybych neměla tu chybu na protivodě a ještě malé zaváhání u cíle, tak bych na to druhé místo dosáhla," hodnotila Fišerová.

Průběžné vedení mezi deblkanoisty udrželi Jonáš Kašpar s Markem Šindlerem, přestože ve čtvrtém závodě sezony poprvé skončili bez medaile na čtvrtém místě.

Přindiš v Ivree zvítězil s náskokem 29 setin na Američana Michala Smolena, třetí skončil stříbrný olympijský medailista Patrik Kauzer ze Slovinska. Při absenci mistra světa Jiřího Prskavce skončily už v semifinále naděje juniora Tomáše Zimy a zkušeného Vavřince Hradilka. Ten by časem s přehledem postoupil, ale dodatečně mu byla udělena padesátisekundová penalizace za těsný průjezd jedné z protivodných branek.

Hradilek výrok hlavní rozhodčí Sue Natoliové těžce nesl. "Raději bych skončil se závody (mezinárodní federace) ICF, než být svědkem takových výroků," zlobil se Hradilek na twitteru. "Bylo to těsné, ale všichni tři úsekoví rozhodčí to uznali. Byl jsem si jistý postupem do finále a dvacet minut po mé jízdě se to změní na penalizaci... Jsem spokojený, že jsem pořád rychlý, ale jsem tak naštvaný, že přemýšlím, jestli raději nedělat něco jiného," pokračoval exmistr světa a stříbrný olympijský medailista.

Fišerová nestačila vedle trojnásobné mistryně světa Foxové už jen na Viktorii Wolffhardtovou. S rakouskou soupeřkou prohrála letošní vicemistryně Evropy o čtyři sekundy, za suverénní vítězkou zaostala skoro o patnáct.

Závod deblkanoí vyhráli slovenští bratranci Ladislav a Peter Škantárovi. Kašpar se Šindlerem, vítězové z Prahy a Markleebergu a stříbrní z Augsburgu, udělali ve finálové jízdě hned v úvodu chybu, čtvrté branky se dotkli a projeli ji až napodruhé. Za zlatem zaostali o tři sekundy, za bronzem o necelou vteřinu. Do desetičlenného finále se probila i bratrská juniorská dvojice Vojtěch a Tomáš Hegerové, ale na soupeře už nestačili.

Výsledky SP ve vodním slalomu v Ivree

Muži:

K1: 1. Přindiš (ČR) 87,15 (0 trestných sekund), 2. Smolen (USA) -0,29 (0), 3. Kauzer (Slovin.) -2,16 (0), ...v semifinále 29. Zima, 35. Hradilek (oba ČR).

Pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Přindiš 208, 2. Schubert 178, 3. Delfour (Austr.) 159, 4. Prskavec (ČR) 147, ...11. Hradilek 115, 16. Tunka (ČR) 100, 55. Zima 16.

C2: 1. L. Škantár, P. Škantár (SR) 100,99 (0), 2. Behling, Becker (Něm.) -1,55 (2), 3. Klauss, Péché (Fr.) -2,15 (0), 4. Kašpar, Šindler -3,08 (2), ...10. T. Heger, V. Heger -22,42 (2), v semifinále 15. Koplík, Vrzáň (všichni ČR).

Pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Kašpar, Šindler 220, 2. Klauss, Péché 200, 3. Behling, Becker 192, ...8. Karlovský, J. Jáně (ČR) 120, 13. Koplík, Vrzáň 64, 15. T. Heger, V. Heger 50.

Ženy:

C1: 1. Foxová (Austr.) 100,83 (2), 2. Wolffhardtová (Rak.) -10,74 (0), 3. Fišerová -14,87 (2), ...v semifinále 14. Havlíčková, 30. Jančová (všechny ČR).

Pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Foxová 197, 2. Fišerová 172, 3. Lawrenceová (Austr.) 151, ...15. Jančová 98, 24. Říhová (ČR) 73, 37. Havlíčková 30.