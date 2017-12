Praha - Podzimní přípravu kajakáře Josefa Dostála narušila zlomenina kůstky v dlani, kterou si způsobil v říjnu při dovolené na Havaji. Při fotografování na útesu ho srazila vlna na kameny. Dvojnásobný olympijský medailista a mistr světa na pětistovce z Račic proto musel v přípravě improvizovat. Protože nemohl pádlovat, přišel o soustředění v Japonsku a USA, ale zase do tréninku zařazoval nová cvičení.

Do ruky totiž nemohl pořádně uchopit nejen pádlo, ale ani nic jiného. "Takže jsem cvičil balanční cvičení, na střed těla. A i nějaké výdrže, což jsme vlastně před tím vůbec s trenérem necvičili. Myslím si, že by mě to mohlo nakopnout do další sezony v tom smyslu, že jsem dělal něco, co do teď ne. A mohlo by to být ještě lepší," přemítal v rozhovoru s novináři před čtvrtečním slavnostním vyhlášení ankety Sportovec roku, v níž obsadil osmou příčku.

Ruka už se dává do pořádku. Rozcvičoval ji mimo jiné při pečení vánočních perníčků, když hnětl těsto. Poslední dva týdny strávil na běžkách v italském Livignu. "Celou dobu jsem jezdil soupaž. To znamená, že jsem držel hůlky oběma rukama pěkně sevřený. Obzvlášť když to nejelo, třeba soupaž do kopce, to byl dost test na tu ruku, ale vydržela," vyprávěl Dostál.

Před odjezdem do Itálie už pádloval na trenažéru. Pochvaloval si, že znovu může dělat i shyby, i když je na počtu opakování výpadek v tréninku tohoto cviku znát. "To je pro nás takový ukazatel, že za tu ruku budu moct pořádně vzít i při tom pádlování," poznamenal svěřenec Karla Leštiny.

O Vánocích ho čeká volnější tréninkový režim. Plánuje doprovodit svoji přítelkyni Kateřinu Pauláthovou na závody Světového poháru do rakouského Lienzu, kde mají lyžařky 28. a 29. prosince na programu obří slalom a slalom.