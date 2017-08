Račice (Litoměřicko) - Kajakář Josef Dostál doufá, že na trati 500 metrů udrží i na mistrovství světa letošní neporazitelnost. Vítězné semifinále kontroloval a v závěru se rozhlížel po tribunách. Je rád, že v nedělním finále pojede uprostřed a bude mít přehled o soupeřích.

Do loňska Dostál kombinoval kilometr se čtyřkajakem, letos se účasti ve velké posádce vzdal a místo toho závodí na neolympijské pětistovce. V této disciplíně vyhrál oba podniky Světového poháru, do kterých nastoupil. "Ještě jsem letos pětistovku žádnou neprohrál, takže doufám, že to dopadne i teď," řekl po postupu do finále MS.

Ve srovnání s kilometrem je podle něj pětistovka úplně jiná trať. "Ono to sice zní, že to není úplně rozdíl, ale ta pětistovka se dá rubat úplně naplno. Kilák, to člověk musí mít v palici srovnaný. Já jsem takovej blázen, magor, že mi jde líp ta pětistovka," popisoval.

V semifinále začal svižně, ale po 150 metrech přešel do pohodovějšího tempa. Toho využil Rus Roman Anoškin, který se před Dostála dostal. "Jsem si říkal, co to ten blázen dělá," poznamenal český kajakář.

Když měl Rus náskok jedné lodě, začal ho stíhat. Pak chtěl své snažení vzdát a zvolnil, ale Rus měl zřejmě podobné myšlenkové pochody. "Asi dva záběry před tím, než jsem si to řekl já, tak si to asi řekl on, protože jsem zpomalil a stejně jsem ho dojel," líčil Dostál. Na posledních 200 metrech si už kontroloval první místo. "Bavilo mě fandění fanoušků. Jsem se pak koukal, rozhlížel jsem se dost."

Je rád, že si vítězným semifinále zajistil prostřední dráhu. V závodě na 500 metrů to považuje za možná ještě důležitější než na kilometru. "Pak je to pro mě jednodušší, protože mám ty největší soupeře hned vedle sebe. A pak když to vypálím a oni mi budou dávat kousíček, tak já se jich budu snažit držet a vím, že mám silnější finiše než ostatní," vysvětlil.

Zatím si z kombinace dvou individuálních tratí připadá stejně unavený, jako když závodil na čtyřkajaku. "Uvidíme večer, jestli nepadnu v osm do postele, snad ne," doplnil.

S trenérem Karlem Leštinou mají prý dlouhodobě danou taktiku bez ohledu na to, o jakou trať se jedná. "Trenér říká: 'Na startu jim ujeď, pak si drž loď náskok, v půlce to zvedni, a když povedeš o loď a půl, v posledních bójkách zamávej fanouškům.' Tak uvidíme," uvedl s úsměvem Dostál.

V sobotu dopoledne ho čeká finále na 1000 metrů, kde bude obhajovat stříbro z MS 2015. Druhý na této trati skončil i loni na olympiádě.