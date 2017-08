Siřem (Lounsko) - Do malé obce uprostřed chmelnic se dnes po 100 letech symbolicky vrátil Franz Kafka. V Siřemi na Žatecku se v někdejší sušárně chmele na místním statku otevřela expozice věnovaná cestovatelskému období tohoto německy píšícího spisovatele židovského původu. Stálá výstava fotografií chce přiblížit Kafku jako člověka, který měl kondici, holdoval vegetariánské stravě či rád vesloval.

Do Siřemi přijel Kafka (1883 až 1924) v létě roku 1917 poté, co mu lékaři diagnostikovali tuberkulózu. "Jeho příbuzní si tehdy mysleli, že si vybere nějaké sanatorium, ale on se vydal za svou milovanou sestrou Ottlou, která v Siřemi hospodařila," řekla ČTK jedna z autorek expozice Judita Matyášová, která společně s fotografem Janem Jindrou 14 let putovala po stopách Kafkových cest.

Na statku v tehdy německé obci se Kafkovi natolik zalíbilo, že zde zůstal osm měsíců, což je nejdelší doba, kdy byl na venkově. Právě Siřem, která se za 100 let téměř nezměnila, byla podle některých literárních historiků inspirací pro román Zámek.

Milovníci Kafky do Siřemi začali jezdit už v 90. letech. "Chyběla tu byť malá informační tabule," řekl ČTK David Herblich, jehož rodiče vlastní v Siřemi statek, ve kterém expozice vznikla. Návštěvníci v jednom patře najdou fotografie z cest, které podnikl Jindra s Matyášovou. "Byla to detektivní práce, pátrali jsme, jak dané místo vypadalo v době, kdy jej navštívil Kafka, čím žilo, co tam dělal spisovatel," uvedla Matyášová.

Jedno patro expozice patří mladým studentům fotografie, kteří vytvořili své práce na základě inspirace povídkou Doupě. Na návsi vedle kostela vzniklo informační centrum, kde jsou fotografie Siřemi. "To je opravdový poklad. Poskytla nám je pamětnice, která žila v obci v době, kdy tu byl Kafka. Můžeme tak porovnat jednotlivá místa," uvedla Matyášová.

Otevřením expozice a kulturním odpolednem věnovaným Kafkovi plány nekončí. "Obec navštívil i Václav Havel, který tu chtěl s Milošem Formanem točit film na motivy Zámku. Později tu byl i Jáchym Topol. Je to tedy spisovatelsky hodně inspirativní místo, mohl by tu vzniknout nějaký pokoj pro literáty," uvedla Matyášová.

Expozice bude zatím otevřena o víkendech vždy od 13:00 do 17:00 hodin. V jejím dosahu by mohl být v budoucnu minipivovar, kde by se vařilo pivo z žateckého poloraného červeňáku, což je vyhlášená odrůda chmele. "Bylo by to pivo přímo z chmelového klonu Siřem," poznamenal Herblich.