Praha - Útočník Václav Kadlec se po měsíční absenci zaviněné zraněném vrátil do sestavy Sparty a hned gólem rozhodl o vítězství 1:0 nad Jihlavou. Jeho výkon ocenil i trenér Andrea Stramaccioni, protože pětadvacetiletý fotbalista zápas dohrával s několika stehy na levé noze.

Kadlec se prosadil už ve čtvrté minutě, kdy si naběhl na dlouhý nákop za obranu a sám proti brankáři Janu Hanušovi se nemýlil. Při souboji s jihlavským gólmanem se však lehce zranil, což si vyžádalo několik stehů. "'Hany' mě trefil. Viděl jsem nějakou fotku a nevypadalo to moc hezky. Mám tam stehy, ale to se stane," řekl Kadlec.

"Václav podal dobrý výkon, bohužel se při gólu zranil a potřeboval pár stehů a pak už nehrál jako před tím," uvedl na adresu českého reprezentanta Stramaccioni. "Ale je to bojovník, protože jiný hráč by s takovým zraněním odstoupil," dodal italský kouč.

Kadlecovi, který vydržel na hřišti 67 minut, návrat do sestavy zpříjemnila i kapitánská páska. Po Davidu Lafatovi, Tomáši Rosickém, Josefu Šuralovi, Lukáši Marečkovi a Michalu Kadlecovi se stal už šestým kapitánem Sparty v této sezoně.

"V týdnu si mě zavolal pan trenér a řekl mi, že přemýšlí o mně, nebo Šuralovi. Dneska před zápasem mi řekl, že mi věří a že se rozhodl pro mě," řekl Kadlec. "Potěšilo mě to a jsem rád, že jsme vyhráli. Od začátku jsem měl pásku poprvé, zatím jsem ji vždycky dostal třeba na posledních deset minut, kdy 'Lafi' střídal," dodal.

Utkání proti Jihlavě mu naopak lehce pokazil pískot fanoušků, který Spartu navzdory vítězství vyprovázel ze hřiště. "Mrzí nás to, je to škoda," prohlásil. "Zápas jsme měli odehrát trochu jinak a byli bychom spokojení. Ale ještě jsou do konce podzimu dvě kola, a když uděláme šest bodů, tak podle mě přezimujeme na druhém místě, což by v současné době bylo fajn," konstatoval.