Plzeň - Plzeňský hokejový obránce Petr Kadlec v dnešním utkání 48. kola proti Vítkovicím nastoupil k jubilejnímu 1200. utkání v nejvyšší soutěži. Tohoto počinu dosáhl čtyřicetiletý hokejista jako druhý hráč v historii. Na rekordmana Františka Ptáčka mu chybí pouze devět odehraných zápasů, a má tak reálnou šanci tuto metu v případě postupu Plzně do play off překonat již v této sezoně.

"Jsem rád, že jsme vyhráli a alespoň to nebyla smutná oslava. Byl to i dobrý zápas pro lidi. Padlo hodně gólů, diváci se bavili a to je nejdůležitější," řekl Kadlec po zápase, který Plzeň vyhrála 6:2. "Nic speciálního to pro mě neznamená, protože probíhá sezona. Možná po sezoně si to uvědomím," dodal k jubileu odchovanec pražské Slave, v jejímž dresu debutoval v extralize v sezoně 1995/96.

Před utkáním obdržel památeční dres z rukou legendy plzeňského klubu Ivana Vlčka, jenž na západě Čech odehrál přes 800 utkání v nejvyšší soutěži. "To bylo pěkné, dres si dám na čestné místo," poznamenal Kadlec lehce ironicky k připomínce svého 1200. startu. Nerad se totiž ohlíží za svou kariérou a nechce s novináři řešit své osobní úspěchy.

Do klubové pokladny ale přispěje rád. "Něco tam musím dát, ale bude to snad v pohodě. Už jsme totiž platil hodně za 40. narozeniny," přiznal se smíchem. Jinak ale společně se svým týmem prožívá rušný závěr základní části, po němž by si na západě Čech rádi zahráli předkolo.

"Víme, o co hrajeme. Do konce je pár zápasů a my musíme urvat každý bod. Nesmíme koukat na zápasy okolo a jít do zápasů naplno. Zápasy jdou rychle za sebou a my každý další musíme odmakat a pokusit se ho vyhrát. Když to uděláme, štěstí se k nám přikloní," řekl zkušený bek, jenž k důležité výhře nad Vítkovicemi přispěl asistencí.

Plzeň totiž předchozí tři zápasy prohrála a potřebovala nutně uspět. "Nejančili jsme a byli v klidu. I tréninky jsme si podle toho uzpůsobili. Chce to někdy víc klidu než dusno a dnes se to potvrdilo," dodal spokojený Kadlec.